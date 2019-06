Bertens supera Friedsam e vai às quartas em Eastbourne

Em busca de seu terceiro título no ano, a #4 Kiki Bertens avançou às quartas de final do WTA Premier de Eastbourne. Bertens venceu nesta quarta-feira (26) a alemã #356 Anna-Lena Friedsam, com parciais de duplo 6/3, em 1h25.

Apesar do placar relativamente tranquilo, a partida foi complicada para Bertens. A holandesa não foi quebrada nenhuma vez na primeira parcial, apesar de ter cometido sete duplas faltas e enfrentado quatro break points. Friedsam batalhou muito para se manter viva e salvou 6/9 bps que enfrentou, mas acabou perdendo o set inicial por 6/3, em 51 minutos.

Friedsam, que está aos poucos voltando ao circuito após sofrer com lesões, conseguiu finalmente aproveitar as oportunidades que teve e quebrou Bertens duas vezes logo no começo da segunda parcial, abrindo 3/0. A holandesa, porém, só perdeu quatro pontos em seu saque a partida daí e venceu os seis últimos games da partida para fechar em 6/3, após 34 minutos.

Esta foi a sexta vitória de Bertens em sete jogos que disputou na grama até agora na temporada. A holandesa enfrenta nas quartas de final do Nature Valley International a vencedora do confronto que foi a final do passado, entre a #10 Aryna Sabalenka e a #14 Caroline Wozniacki.