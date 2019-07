Bia Haddad conquista vitória fantástica sobre Muguruza e vai à segunda rodada em Wimbledon

A manhã desta terça-feira (2) foi animada para os brasileiros fãs de tênis. A jogadora nacional mais bem ranqueada atualmente #121 Beatriz Haddad Maia, que fez um ótimo qualifying, entrou na chave principal de Wimbledon com um tremendo desafio já na primeira rodada: #27 Garbiñe Muguruza. Porém, Bia não se assustou ao enfrentar a ex-número um do mundo e campeã da edição de 2017 e fez duplo 6/4 em cima da espanhola, em 1h31 de partida.

Muguruza, além de ex-líder de ranking, também é uma ex-vencedora do Grand Slam britânico, o que a deixou com total favoritismo em sua partida contra a brasileira. O favoritismo não caiu bem, tendo em vista que a espanhola não fez boa partida e acabou eliminada já em sua estreia no torneio.

Bia Haddad sofreu quebra em seu serviço já no primeiro game e só foi capaz de normalizar as coisas no quarto game, em seu terceiro break point. A brasileira evitou de ser quebrada no sétimo game, seguiu em bom ritmo e, no 10º game conquistou uma segunda, e surpreendente quebra. 6/4, 47 minutos.

A segunda parcial foi mais equilibrada em ambos os lados. Ambas as jogadoras salvaram break points, a paulista no sétimo game e Muguruza no oitavo. A espanhola, porém, viu voltou a bobear e sofreu, novamente, quebra no 10º game. Beatriz conquistou mais um 6/4, dessa vez em 44 minutos.

Bia disparou sete aces durante a partida, Muguruza ficou com apenas um. A brasileira, porém, fez oito dupla faltas, a espanhola fechou com quatro. Ambas as jogadoras fizeram 20 winners, mas a tenista do Brasil errou menos: 26 erros não-forçados contra 28. Ao final da partida, Haddad Maia venceu 52% dos pontos (69/133).

Com o resultado, Bia Haddad já garantiu o retorno ao top 100 na WTA. Atualmente, a brasileira aparece na 95ª posição, o que pode ser melhorado caso ela conquiste mais triunfos na grama londrina. Haddad Maia segue agora para a segunda rodada de Wimbledon, onde enfrenta a seguir a dona da casa wildcard #182 Harriet Dart, que venceu a lucky loser #108 Christina McHale por 4/6, 6/4 e 6/4.