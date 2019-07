Vindo de título, Thiago Monteiro cai para Ymer na estreia do ATP 250 de Bastad

De volta ao top 100 depois de furar o quali em Wimbledon e conquistar o título do Challenger de Braunschweig, o #88 Thiago Monteiro não conseguiu manter os bons resultados e deu adeus ao ATP 250 de Bastad logo na estreia. Enfrentando o sueco #116 Elias Ymer, que não vencia uma partida desde outubro do ano passado, o brasileiro lutou, mas desperdiçou chances e perdeu por 2 sets a 1, parciais de 6/3, 2/6 e 7/5, em 2h38 de jogo.

Embalado, o brasileiro tinha no torneio sueco uma boa chance de subir mais ainda no ranking, mas não conseguiu passar da primeira rodada. Melhor em alguns momentos do duelo contra o tenista da casa, o cearense chegou a ter 3/1 no placar na parcial decisiva, mas acabou sendo quebrado duas vezes e saiu de quadra derrotado.

Agora, Monteiro vira a chave e foca no ATP 500 de Hamburgo, que também é disputado no saibro. Sem ranking para entrar direto na chave principal do torneio, o número um do Brasil precisará disputar o qualifying. Em 2018, Thiago entrou como lucky loser e parou nas quartas de final ao perder para o eslovaco Jozef Kovalik.