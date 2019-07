Em quase três horas de jogo, Isner vai a final de Newport após derrotar Humbert

Depois da lesão no pé em Miami e uma decepcionante derrota na segunda rodada de Wimbledon, o americano John Isner está de volta a elite da ATP ao bater o jovem francês Ugo Humbert, de 21 anos, por dois sets a um com parciais de 6/7(4), 7/6(5) e 6/3 em 2h44 de partida pelas semifinais do ATP 250 de Newport, realizado nos Estados Unidos, na noite deste sábado (20).

O resultado põe Isner como o jogador que mais passou tempo em quadra de Newport nessa semana, tendo vencido todos os seus três jogos no set final, saindo de situações delicadas em todos eles. Contra Humbert, o americano melhorou seu nível em relação aos jogos anteriores, superando sua média de pontos vencidos com o primeiro saque, que estava em 77%, para 81%. Nos aces, o jogo saiu parelho, com 15 para Isner e 13 para Humbert.

Apesar disso, o ex-top 10 não alcançou o seu habitual nível no serviço, o que acabou por ofertar ao francês sete break points durante toda a partida, mas a calma do americano nos momentos importantes fez com que ele salvasse todos eles. Já Humbert salvou cinco dos seis pontos de quebra obtidos por Isner, sendo quebrado no primeiro game de serviço do terceiro set, em que o tricampeão de Newport salvou três break points para fechar em 6/3 e avançar a final.

Para conquistar seu quarto título em quatro finais, John Isner precisará vencer o jovem cazaque Alexander Bublik, dono de um jogo extremamente heterodoxo, que venceu nas semis o espanhol Marcel Granollers. Será o primeiro encontro entre os dois tenistas no circuito da ATP.