Cé desperdiça set point no segundo set e cai para Teichmann nas oitavas em Palermo

Enfrentando a oponente de ranking mais alto em 2019, a gaúcha #292 Gabriela Cé não conseguiu aproveitar as oportunidades e acabou caindo nas oitavas do WTA de Palermo, na Itália. Cé acabou derrotada pela jovem suíça #82 Jil Teichmann, de 22 anos, com parciais de 6/1 e 7/6(4), em jogo que durou 1h43, nesta quarta-feira (23).

Fora de seu melhor nível responsável pelo seu único título, Teichmann iniciou com tranquilidade, abrindo 5/0 em menos de meia hora de jogo e fechando o set em 6/1 logo em seguida. Na parcial seguinte, a suíça também iniciou com quebra, mas Cé devolveu logo em seguida, sustentando os serviços até o 4/3, quando quebrou sua adversária e teve a oportunidade de sacar para o set.

Com AD-40, a gaúcha não conseguiu fechar e foi quebrada, levando o jogo ao tiebreak. Com sete minibreaks ao todo, Teichmann levou a melhor, fechando em 7-4 apesar das dificuldades contra as bolas altas e os ângulos de Cé.

Mesmo com a derrota, Cé já faz sua melhor campanha num torneio desde 2015, quando fez bons resultados no Brasil. Contra top 100, a brasileira tem uma vitória em cinco jogos, vencendo o único jogo em 2015, contra Parmentier, quando fez oitavas no Rio de Janeiro. No ranking, Cé subirá 56 posições, ficando em #256, apenas 31 posições de seu melhor na carreira, #225.

Já Teichmann segue no Internazionali Femminili di Palermo já projetada para seu melhor ranking na vida mesmo se perder nas quartas, onde irá enfrentar a vencedora do embate entre a #53 Alizé Cornet e a #280 Anna-Lena Friedsam. A suíça jamais jogou contra a alemã e perdeu o único confronto contra Cornet.