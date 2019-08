Retornando às quadras, Andreescu vence batalha canadense com Bouchard em Toronto

Para quem criou expectativas, o duelo canadense na primeira rodada do WTA Premier 5 de Toronto entregou um grande jogo. Nesta terça-feira (6), a #27 Bianca Andreescu, recuperada de lesão no ombro e fazendo sua primeira partida desde Roland Garros, bateu a compatriota #112 Eugenie Bouchard de virada, com parciais de 4/6, 6/1 e 6/4, em 2h11.

Aproveitamento a falta de ritmo de Andreescu, Bouchard quebrou logo de cara para começar com a vantagem. Sem vencer uma partida desde fevereiro, a ex-top cinco chegou a ser quebrada de volta no oitavo game, mas conseguiu manter a compostura e devolveu logo em seguida. Muito disciplinada e cedendo poucos erros não-forçados - apenas nove, contra 18 da rival -, Genie desperdiçou os primeiros três set points, mas fechou no quarto: 6/4, em 44 minutos.

Mais confortável em quadra, Andreescu dominou na segunda parcial, principalmente se aproveitando da fragilidade do saque de Bouchard, que, apesar de ter tido apenas oito erros não-forçados, não confirmou nenhuma vez e só ganhou seis pontos no serviço durante o set. A jovem de 19 anos não deu ritmo para a rival e diminuiu muito seus erros - de 18 para cinco. Assim, Andreescu fez 6/1, em 36 minutos, e empatou.

O momentum parecia todo do lado de Andreescu, que abriu 2/0 e chegou a ter 0-30 no saque de Genie para ampliar ainda mais a vantagem no set decisivo, mas viu a rival resistir. Bouchard conseguiu melhorar um pouco o aproveitamento no saque e entrou mais na cabeça da rival, que bateu duas duplas faltas em único game e cedeu a quebra no sexto game.

Bouchard, porém, foi quebrada logo de imediato, e não conseguiu tomar a frente do placar. Assim como em várias ocasiões no ano, Genie batalhou na reta final, chegando a salvar um match point no seu saque no nono game, e forçando a rival a sacar. Contando com um primeiro serviço que não foi muito confiável durante a maioria da partida, Andreescu conseguiu confirmar e fechou a grande virada: 6/4, em 55 minutos. As companheiras de Fed Cup se abraçaram na rede ao fim da partida.

Andreescu teve muito mais winners - 29 a 10 -, mas Bouchard equilibrou a partida batendo 14 erros não-forçados a menos - 24 a 38. Foram dez duplas faltas na partida - oito a dois para Andreescu -, mas o saque deixou Genie mais na mão - apesar de ter colocado mais primeiros saques em jogo (67% a 58%), o aproveitamento da canadense mais jovem foi superior: 69% a 54%.

Na segunda rodada da Rogers Cup, Andreescu enfrenta a #40 Daria Kasatkina, que também venceu de virada na estreia a #13 Angelique Kerber. Esse será o primeiro confronto entre as tenistas.