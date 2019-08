Medvedev atropela Thiem em menos de uma hora e vai às semis do Masters 1000 de Montreal

Um atropelo. Essa é a melhor definição possível para o jogo que abriu o dia de quartas de final no Masters 1000 de Montreal. Em apenas 56 minutos de partida, o #9 Daniil Medvedev arrasou o #4 Dominic Thiem por 2 sets a 0, parciais de 6/3 e 6/1, e avançou para às semis do torneio. Essa foi a primeira vitória do russo sobre o austríaco no circuito da ATP.

Medvedev foi absoluto no primeiro set. O russo liderou o placar desde o início, quando conquistou a quebra de saque, e não deu chances para Thiem reagir na parcial. Além de ter aplicado cinco aces, ganhou 92% dos pontos com o 1° serviço e não enfrentou nenhum break point. Vencendo por 5/3, o cabeça de chave número oito seguiu apostando na consistência e, contando com erros não forçados do austríaco, conquistou mais uma quebra e fechou em 6/3.

Diante de um adversário muito consistente e confiante, Thiem não conseguiu demonstrar a mesma intensidade dos outros jogos e acabou sucumbindo. Medvedev, por sua vez, manteve o bom nível de tênis, não tomou conhecimento do austríaco e atropelou no segundo set. Com duas quebras consecutivas, o russo abriu 5/0 com extrema rapidez e facilidade.

Thiem até fez seu game de honra após salvar um match point, mas parou por aí. Em seguida, Medvedev sacou para o jogo e, com um ace de segundo saque, decretou a vitória por 6/1. Vale destacar que o russo perdeu apenas quatro pontos em seus games de serviço ao longo de toda a partida.

Nas semifinais da Coupe Rogers, o tenista da Rússia vai enfrentar o vencedor do duelo entre o alemão #7 Alexander Zverev e o russo #8 Karen Khachanov, que entram em quadra ainda nesta sexta (9).