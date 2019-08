Granollers/Zeballos batem Haase/Koolhof e conquistam o título de duplas em Montreal

A dupla recém-formada por Marcel Granollers e Horacio Zeballos não precisou esperar muito para ter o seu primeiro título. Já no seu torneio inicial, os dois levantaram o troféu, no Masters 1000 de Montreal, no Canadá. Os tenistas garantiram o feito após derrotarem a dupla de holandeses Robin Haase e Wesley Koolhof por 2 sets a 0, com um duplo 7/5, em uma hora e vinte minutos.

Os mais novos parceiros demonstraram um jogo de duplas muito preciso. Apesar de estarem juntos a pouco tempo, os dois exibiram ótimo entrosamento e sabiam o que tinham que fazer. Eles foram muito regulares em todos os aspectos: devolvendo, sincronia e decisão nos pontos na rede, e principalmente, sacando.

Granollers/Zeballos anotaram cinco aces contra dois dos adversários. Além disso, somente cometeram uma dupla falta em todo o jogo, duas a menos que os oponentes, e jogaram com o primeiro serviço em 84% dos pontos. Enquanto isso, Haase/Koolhof trabalharam com o segundo saque em 36% das chances, e somente venceram 55% delas.

Com esse cenário, o espanhol e o argentino conseguiram se manter no controle da partida. O duelo foi equilibrado na maior parte do tempo, com apenas dois games tendo break points em disputa, justamente os últimos de cada set; aqueles que resultariam nas quebras a favor dos vencedores. Porém, os recém-conhecidos garantiram que não sofressem para jogar e que aproveitassem os poucos momentos de brecha que tinham. Dois sets depois e o título era deles.

Assim, Zeballos garante o seu segundo título de Masters 1000; ele venceu o primeiro ainda esse ano em Indian Wells, ao lado de Nikola Mektic. O argentino entrará no Top 10 do ranking de duplas com esse feito, maior marca para alguém do seu país em duplas. Já para Granollers, este é o terceiro troféu de torneio desse porte (2012 em Roma e 2018 em Paris).