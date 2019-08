Campeão em 2016, Cilic desperdiça chances e cai para Albot na estreia em Cincinnati

Campeão do Masters 1000 de Cincinnati há três anos atrás, o #18 Marin Cilic foi eliminado logo na estreia nesta edição do torneio. Enfrentando o moldavo #39 Radu Albot, o croata oscilou bastante, desperdiçou diversas chances e perdeu por 2 sets a 0, parciais de 6/4 e 7/6 (6), em 1h54 de uma partida equilibrada.

Com o resultado, Albot empata o confronto direto com Cilic em 1 a 1. O único duelo entre os dois havia sido nas Olímpiadas do Rio de Janeiro, em 2016, onde o croata triunfou em sets diretos.

Apesar de ter começado o jogo com uma boa intensidade, Cilic cometeu erros bobos que acabaram lhe custando o primeiro set. Quebrado logo no terceiro game, o croata tentou reagir, mas se viu atrás do placar até o final da parcial. Muito por causa de um adversário que foi bastante efetivo e contra-atacou com maestria em diversos momentos. Sólido, Albot fez valer a vantagem mínima e, em seu quarto set point, fechou em 6/4, largando na frente no duelo.

No segundo set, Cilic manteve a agressividade do fundo da quadra e melhorou o aproveitamento com o 1º serviço - foi de 70 para 86%. O moldavo, por sua vez, seguiu com a estratégia da parcial inicial e manteve a partida equilibrada. Pressionando Albot nos games de saque, o croata chegou a ter quatro set points quando o adversário serviu em 4/5 e 5/6, mas não conseguiu aproveitá-los.

Com isso, a decisão da parcial foi para o tie-break, onde Cilic saiu atrás e chegou a estar perdendo por 4-2. Porém, ganhou pontos em sequência e voltou a ter duplo set point, que também foram desperdiçados. Diferentemente do croata, o moldavo reagiu, chegou ao seu primeiro match point e não deu chance para o azar. Fechou em 7/6 (8-6) e eliminou o campeão do torneio em 2016.

Na segunda rodada do Western & Southern Open, Albot vai encarar o vencedor do confronto entre o argentino #24 Diego Schwartzman e o sérvio #37 Laslo Djere, que entram em quadra nesta terça (13).