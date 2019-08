Kuznestova vence batalha contra Sevastova e vai à segunda rodada em Cincinnati

A #153 Svetlana Kuznetsova está na segunda rodada do WTA Premier 5 de Cincinnati, nos Estados Unidos. A russa, que recebeu convite para participar do torneio, garantiu a vaga após derrotar a #11 Anastasija Sevastova por 2 sets a 1, com parciais de 7/6(3), 6/7(4) e 6/4, em 2h38, nesta segunda-feira (12).

Como o próprio placar e a duração da partida mostram, o duelo foi bastante equilibrado. As tenistas inclusive jogaram muito parecido. Ambas aplicaram ótima angulação e profundidade nos golpes; alguns pontos se prolongaram justamente porque nenhuma das duas queria arriscar jogando mais resto e rápido.

O problema foi que as jogadoras também foram similares nos erros, principalmente no saque. Os seus serviços simplesmente não faziam efeito, e facilitavam o trabalho daquela que estava devolvendo. No total, foram disputados incríveis 27 break points em toda a partida, com Kuznetsova convertendo nove a seu favor contra oito da adversária. Um jogo com 17 quebras.

Nos dois primeiros sets, toda vez que uma das duas abria no placar, a outra dava o troco. Com isso, as parciais foram para o tiebreak. No primeiro, a russa levou a melhor por 7-3; no segundo, Sevastova ficou a vitória com 7-4.

A terceira etapa foi um pouco diferente. Os três primeiros games resultaram em quebras - duas para Kuznetsova e uma para a letã. A russa então conseguiu um feito inédito até ali na partida, que foi segurar a vantagem. Ela chegou a ser quebrada novamente, mas apenas no oitavo game, e ainda deu o troco em seguida, para se manter à frente. A confirmação ao sacar para o jogo veio logo depois e ela pode fechar o set em 6/4, e a partida em 2 a 1.

Com a vitória, Kuznetsova avança à segunda rodada do Western & Southern Open para encarar a #32 Dayana Yastremska. A jovem de 19 anos derrotou a #19 Caroline Wozniacki na estreia, por 2 sets a 0, com duplo 6/4.