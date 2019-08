Heptacampeão, Federer perde para Rublev e é eliminado nas oitavas em Cincinnati

A zebra segue passeando no Masters 1000 de Cincinnati. Nesta quinta-feira (15), o heptacampeão #3 Roger Federer foi surpreendido pelo #70 Andrey Rublev em um dia inspiradíssimo e deu adeus ao torneio de forma precoce. Jogando um tênis de alto nível, o russo se aproveitou dos erros do suíço e triunfou por 2 sets a 0, parciais de 6/3 e 6/4, em apenas 1h01 de partida.

Essa foi a maior vitória da carreira de Rublev, a segunda sobre um top 5. A primeira havia sido contra Dominic Thiem, em Hamburgo. Com o resultado, o russo, ex-número 31 do mundo, já garantiu um salto de 23 posições com a campanha em Cincinnati. Na próxima atualização do ranking, ele aparecerá no mínimo na 47ª posição.

O jogo

Bastante afoito e buscando agilizar os pontos, Federer cometeu erros bobos e foi surpreendido por um Rublev intenso e sólido. Com uma quebra logo no início, o russo abriu 2/0. Porém, o suíço devolveu o break em seguida e pareceu normalizas as ações, mas não foi bem o que aconteceu.

Voltando a errar bolas relativamente fáceis, o cabeça de chave número três viu Rublev quebrá-lo novamente e, confirmando seu saque, abrir 4/1. Federer bem que tentou variar o jogo com winners de devolução e subidas à rede, mas o jovem russo se manteve na liderança com ótimos forehands da linha de base.

Sem dar chances de reação para o ex-número um do mundo, Rublev venceu 75% dos pontos com o 1° serviço e fez valer a vantagem no marcador para fechar a primeira parcial em 6/3, largando na frente diante do heptacampeão do torneio.

Federer até conseguiu equilibrar as ações no segundo set, mas seguia sem incomodar o russo em seus games de saque. Esbanjando confiança e agressividade, Rublev não sentiu a pressão de jogar contra um dos maiores da história e, aproveitando a única chance que teve, quebrou o serviço do suíço no sétimo game.

A partir daí, o tenista de 21 anos apenas administrou a superioridade no placar com ótimos números com ambos os serviços - perdeu apenas quatro pontos com seu saque durante a parcial -, e decretou a maior vitória da carreira com um 6/4.

Classificado para as quartas de final do Western & Southern Open, Rublev vai encarar agora seu compatriota #8 Daniil Medvedev, que bateu com extrema facilidade o alemão #36 Jan-Lennard Struff por 2 sets a 0, parciais de 6/2 e 6/1.