Barty supera Sakkari no US Open e alcança oitavas de um Slam pela quinta vez seguida

Atual campeã de Roland Garros, a #2 Ashleigh Barty continua viva na disputa do US Open. A australiana bateu nesta sexta-feira (30) a #29 Maria Sakkari com parciais de 7/5 e 6/3, em 1h28, na Quadra Louis Armstrong. Este foi o quinto confronto entre as tenistas, e a quarta vitória de Barty.

A partida foi de mais erros que acertos, mas Barty foi bem mais precisa e completa para confirmar o favoritismo. A australiana fez 17 winners, cinco a mais que a rival, e cometeu 23 erros não-forçados, contra 39 de Sakkari. A número dois do mundo só foi quebrada uma vez, no primeiro set e, apesar do baixo número de primeiros saques colocados em quadra - 46% -, conseguiu 77% de aproveitamento nesta situação, além de 11 aces. Além de ter apenas um aces, a grega cometeu quatro duplas faltas, contra duas da rival, e teve curiosamente maior aproveitamento de pontos no segundo serviço. - 54% a 53%.

Barty, que conquistou neste ano seu primeiro título de Slam, é a única tenista que conseguiu avançar à segunda semana em todos os Majors em 2019 - além do título do Aberto da França, foi até as quartas de final no Australian Open e caiu na quarta rodada em Wimbledon. No live ranking, a australiana está retomando a liderança do ranking, mas ainda disputa essa posição contra Karolina Pliskova e Naomi Osaka.

Na próxima fase, Barty enfrenta no domingo (1º) a vencedora do confronto entre a chinesa #18 Qiang Wang e a francesa #74 Fiona Ferro.