Andreescu supera Townsend em três sets e segue às quartas do US Open

A americana #116 Taylor Townsend até que tentou resistir, mas não conseguiu segurar a força do fenômeno canadense #15 Bianca Andreescu. Na noite desta segunda-feira (2), a jovem de 19 anos conseguiu vencer por 2 sets a 1, parciais de 6/1, 4/6 e 6/2, e garantiu vaga nas quartas de final do US Open, em jogo que durou 1h57.

As duas jogadoras tentaram impôr ritmos agressivos em quadra. Enquanto Andreescu forçava o saque e tentava a troca de bolas, Townsend sacava para subir à rede e tentar volear. No primeiro set, Andreescu se deu melhor e venceu a partida sem muitas dificuldades por 6/1.

Percebendo que teria que mudar seu estilo de jogo, sob pena de ser atropelada, Townsend continuou a forçar o saque, mas sem subir a rede, permanecendo no fundo de quadra. E deu certo. Errando menos que na primeira parcial, a americana conseguiu neutralizar parte das ações de Andreescu e, contando com o apoio da torcida, conseguiu fechar o set em 6/4 e empatar o jogo.

Entretanto, na última parcial, prevaleceu o jogo mental. Muito ansiosa para decidir os games, Towsend cometeu erros não forçados e falhou no momento decisivo. Aproveitando-se disso, Andreescu demonstrou porque é uma das maiores prodígios atualmente no circuito e fechou o set em 6/2.

Andreescu começou a primeira semana da temporada na módica 152ª posição do ranking, mas com ótimas aparições e dois títulos de relevância, em Indian Wells e Toronto, conseguiu pegar o elevador e já está no top 20, possivelmente aproximando-se muito do top 10, com o desempenho no US Open, onde já garantiu 430 pontos. É bom lembrar que em 2018, ela não conseguiu passar do quali de nenhum dos Slams e em 2019 ela disputa a chave principal em New York pela primeira vez na vida.

Por outro lado, Townsend interrompe uma semana dos sonhos. Vinda da qualificação, a americana tinha poucas expectativas no torneio, mas conseguiu grandes triunfos no decorrer da competição, como a vitória sobre a romena Simona Halep. Com os pontos conquistados no torneio, deve chegar ao top 100 na próxima semana.

Continuando a caminhada no torneio, Andreescu enfrenta a belga #26 Elise Mertens, que venceu outra americana, convidada local, #141 Kristie Ahn, por um duplo 6/1. O duelo está previsto para ocorrer na próxima quarta-feira (04).

Texto de Mateus dos Anjos