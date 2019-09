Svitolina despacha Konta e é primeira semifinalista do US Open

A primeira partida de semifinal feminina do Aberto dos Estados Unidos aconteceu no inicio da tarde desta terça-feira (3). O confronto de #5 Elina Svitolina e #16 Johanna Konta acabou com a ucraniana fazendo 6/4 e 6/4, em 1h42, para conquistar sua quinta vitória em cinco jogos em cima da britânica.

A primeira parcial da partida contou com três quebras de serviço, que aconteceram nos games cinco, seis e sete - nos games ímpares JoKo servia e, portanto, Svitolina foi quem ficou com a quebra. A top 5 serviu para a parcial no 10º game e no segundo set point que teve, conseguiu sair com a vantagem.

Na segunda parcial, ocorreram novamente três quebras de serviço e novamente nos games cinco, seis e sete. Elina até teve a chance de fechar a partida no nono game, quando JoKo servia, mas desperdiçou dois match points e acabou ficando coma chave para a vitória quando serviu para o jogo em seguida.

Ao todo, foram disparados sete aces, quatro deles saindo da raquete da top 5. Johanna cometeu a única dupla falta do jogo. A britânica mais bem ranqueada atualmente disparou oito winners a mais que Elina (24 16), mas pecou nos erros não forçados, totalizando 35 (contra 13 da adversária).

Elina avança pela primeira vez na carreira às semis do US Open e enfrenta a seguir a vencedora do confronto entre a americana multicampeã #8 Serena Williams e a japonesa #18 Qiang Wang.