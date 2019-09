Bouzkova conta com desistência de Svitolina para avançar às quartas em Guangzhou

A #63 Marie Bouzkova continua sua ascensão no ano e avançou às quartas de final do WTA de Guangzhou após a desistência na #3 Elina Svitolina. A tcheca de 21 anos liderava por 6/4 e 4/3 quando a ucraniana abandonou a partida por conta de dores no joelho nesta quarta-feira (18). A partida durou 1h25.

Bouzkova fez uma ótima passagem no serviço na primeira parcial, perdendo apenas três pontos no total e não enfrentando nenhum break point. Svitolina conseguiu resistir às três primeiras ameaças que enfrentou, mas no game decisivo da série, após abrir 40-15, acabou sendo quebrada e cedendo o set por 6/4, em 51 minutos.

Svitolina começou a segunda parcial com uma quebra logo de cara, mas Bouzkova se recuperou para empatar a partida em 2/2. Apesar das dores, a ucraniana conseguia manter o set equilibrado. No oitavo game, quando sacava em 3/4, a cabeça de chave número um chegou a salvar dois break points antes de abandonar uma partida no meio pela primeira vez no ano, por conta de dores no joelho.

Em sua segunda quarta de final em torneios WTA no ano, Bouzkova vai atrás da vaga nas semis do Guangzhou International Women's Open contra a russa #76 Anna Blinkova, que venceu com parciais de 6/2 e 7/5 a #123 Aleksandra Krunic.