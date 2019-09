Medvedev ganha duelo local contra Rublev em São Petersburgo e avança à mais uma semifinal

Em fase sublime, o #4 Daniil Medvedev está em sua 11ª final no ano ao derrubar o #38 Andrey Rublev nas quartas de final do ATP 250 de São Petersburgo. O duelo local foi vencido pelo top cinco por dois sets a zero, parciais de 6/4 e 7/5, em 1h41, nesta sexta-feira (20). Medvedev lidera o confronto direto contra o compatriota com três vitórias em três confrontos.

Os dois tenistas tiveram um dia incomum no saque. No total, foram 19 break points na partida, 3/6 aproveitados por Rublev e 8/13 por Medvedev. Em ambos os sets, o russo mais jovem esteve uma quebra a frente - liderou por 3/1 na primeira parcial e sacou com 5/3 na segunda -, mas não resistiu a grande fase do seu compatriota, que buscou a virada em ambos.

Esta foi a 52ª vitória de Medvedev, que é o tenista com mais triunfos em 2019. Caso avance à decisão em casa, ele chegará a oito decisões no ano, a quinta consecutiva - foi campeão em Cincinnati e vice em Washington, Montreal e do US Open no último mês e meio.

Em busca de mais uma decisão do St. Petersburg Open, ele enfrenta o surpreendente qualifier bielorrusso #119 Egor Gerasimov, que despachou nas quartas o #13 Matteo Berrettini, parciais de 7/6(5) e 7/6(3). A outra vaga na final será disputada pelo croata #15 Borna Coric e o português #64 João Sousa.