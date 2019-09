Siniakova atropela Ostapenko rumo à terceira rodada do Aberto da China

Na madrugada desta segunda-feira (30), o temperamental encontro entre #47 Karerina Siniakova e #73 Jelena Ostapenko aconteceu na quadra 2 do WTA Premier Mandatory de Pequim. O confronto foi o primeiro entre as jogadoras e acabou ficando para a tcheca, que sobrou em quadra ao fazer 6/2 e 6/1, em apenas 60 minutos.

Apesar de serem conhecidas pelas fortes emoções que demostram em quadra, as jogadoras pouco demonstraram na partida que, ironicamente, foi tão calma quanto rápida. Ostapenko foi quem mais sofreu mentalmente, cometendo muitas dupla faltas e erros não-forçados, mas apesar de sofrer com o próprio jogo, a letã manteve a compostura durante toda a partida.

Na primeira parcial, as quebras aconteceram nos games três e cinco, ambas no primeiro break point, que Siniakova teve a seu favor e a causadas com dupla faltas de Ostapenko. No sétimo game, a letã precisou salvar três break points/set points para se manter viva na parcial e, apesar de fazer bem, logo em seguida viu a tcheca servir com eficiência para o set: 6/2, 32 minutos.

E se a primeira parcial da letã não foi ideal, a segunda foi digna de esquecimento. Siniakova não demorou para abrir 4/0 de vantagem e, apenas para escapar do 'pneu', Ostapenko, ex top cinco, conseguiu confirmar seu único serviço do set no quinto game. No sétimo game a letã serviu para se manter viva na partida, mas acabou sofrendo a quebra no segundo break point/match point que enfrentou.

Ostapenko chegou a cometer sete dupla faltas em sua partida de segunda rodada (18 a menos que em sua partida de primeira rodada, onde enfrentou Karolina Pliskova), e não disparou qualquer ace. A letã venceu apenas 46% de pontos no seu serviço e 38% de pontos gerais (35/92).

Com a vitória para levantar a moral, Siniakova avança para as oitavas de final de simples do China Open, para enfrentar a vencedora do confronto entre a atual campeã #19 Caroline Wozniacki e a #90 Christina McHale. Em dupla, a tcheca faz parceria com Ekaterina Alexandrova e ambas enfrentam na primeira rodada a dupla de Aliaksandra Sasnovich e Veronika Kudermetova.