Sabalenka bate Bertens com autoridade e conquista Elite Trophy

Na decisão do WTA Elite Trophy, que reúne as 12 melhores tenistas do ano que não se classificaram para o Finals, a #14 Aryna Sabalenka desbancou a #10 Kiki Bertens com autoridade para garantir seu terceiro título no ano. A bielorrussa assegurou a segunda vitória em seis confrontos contra a holandesa com parciais de 6/4 e 6/2, em 1h16, em Zhuhai, na China, neste domingo (27).

Sabalenka esteve em noite inspirada no saque e não enfrentou nenhum break point durante toda a partida. Na primeira parcial, Bertens conseguiu equilibrar a disputa principalmente por conta de seu aproveitamento de primeiro serviço de 73%, mas no décimo e decisivo game partiu de 0-40 e não conseguiu se recuperar: 6/4 para a bielorrussa, em 40 minutos.

Na segunda parcial, Sabalenka perdeu apenas sete pontos em suas quatro passagens no saque e, com uma quebra logo no segundo game, conseguiu colocar a pressão em Bertens, que teve que sacar para se manter na disputa em 2/5. A principal favorita do torneio chegou a salvar três match points, mas a bielorrussa não desperdiçou um quarto: 6/2, em 36 minutos.

Com a campanha em Zhuhai, Bertens sobe momentaneamente três posições, assumindo o sétimo posto no ranking, ainda podendo ser ultrapassada por Bencic e Svitolina após o Finals, mas garantindo a permanência no top 10 no final do ano pelo segundo ano consecutivo.

Enquanto isso, Sabalenka sobe da 14ª para a 11ª colocação do ranking da WTA, cerca de 800 pontos atrás de Serena Williams, 10ª colocada. A temporada ainda não acabou para a bielorrussa, que vai atrás do título do WTA Finals em duplas ao lado de Elise Mertens. Ela pode terminar o ano na liderança do ranking de duplas dependendo da campanha em Shenzhen.