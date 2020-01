Pliskova salva match point, bate Osaka e vai em busca do bicampeonato em Brisbane

Em grande duelo de duas ex-número um do mundo, a #2 Karolina Pliskova bateu a #4 Naomi Osaka nas semifinais do WTA Premier de Brisbane. A tcheca salvou match point no segundo set e precisou de 2h51 para eliminar a japonesa, parciais de 6/7(10), 7/6(3) e 6/2, neste sábado (11). Este foi o quinto encontro entre as duas, e a terceira vitória de Pliskova.

A primeira parcial não teve nenhuma quebra de saque. Os games mais longo foram o nono e o décimo, com Osaka salvando os únicos break points da partida, enquanto Pliskova precisou de 16 pontos para confirmar seu serviço na sequência. O equilíbrio se manteve no tiebreak, onde a tcheca teve duas chances de fechar, não conseguiu e viu a japonesa converter seu quinto set point para fazer 7/6(10), em 1h07.

O segundo set começou com muitos break points, mas nenhuma quebra. A primeira tenista a perder seu saque foi Pliskova, no 11º game. Sacando para o jogo, Osaka chegou a ter match point, mas não falhou pela primeira vez em um momento decisivo e crucial da partida. A tcheca se recuperou e empatou a partida com 7/6(3), em 1h02.

Osaka sentiu o peso das chances perdidas e não conseguiu se recuperar no set final. Ela teve apenas 50% de pontos vencidos com o primeiro saque e foi quebrada logo de cara. No sexto game, chegou a abrir 0-40 no serviço de Pliskova, mas novamente não converteu e acabou perdendo dez pontos seguidos.

No oitavo game, o último da partida, Osaka chegou a salvar dois match points, teve três chances de quebra, mas Pliskova se impôs: 6/2, em 42 minutos.

A partida foi de alto nível em Brisbane. Osaka teve 53 winners, contando 16 aces, e 37 erros não-forçados, quatro em duplas faltas. Pliskova teve um jogo ainda mais limpo: 52 bolas vencedoras, 28 erros, 15 aces e seis duplas faltas.

A atual campeã do Brisbane Intertional enfrenta na madrugada deste domingo (12) a #12 Madison Keys, que passou nas semis pela #7 Petra Kvitova, com parciais de 3/6, 6/2 e 6/3. Este será o primeiro confronto das duas.