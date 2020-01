Bencic passa por Kasatkina e vence primeira partida do ano em Adelaide

Na madrugada desta terça-feira (13) as jovens #7 Belinda Bencic e #68 Daria Kasatkina se encontraram nas quadras do WTA Premier de Adelaide em partida de primeira rodada. Bencic venceu sem muitas dificuldades, fazendo duplo 6/4, em 1h25. Este foi o quarto confronto entre as duas, e a segunda vitória da suíça.

Apesar de sofrer a primeira quebra da partida no quinto game do set abertura, Bencic logo conseguiu a quebra de volta, igualando o placar. No oitavo game, a suíça conquistou nova quebra e chegou a servir para o set em seguida, sem sucesso. Kasatkina serviu para se manter viva na parcial, sofreu a quebra e acabou ficando em desvantagem no marcados: 6/4, 42 minutos.

Na segunda parcial, Bencic voltou a ser a primeira a sofrer quebra, dessa vez no primeiro game. A suíça só conseguiu normalizar o marcador no sexto game e conquistou a virada no último game, em seu segundo break point/match point.

Dos 117 pontos jogados, Bencic venceu 63 (54%). A suíça disparou o mesmo número de aces que a russa: dois, e cometeu uma dupla falta a menos, três.

Na segunda rodada do Adelaide International, Bencic enfrentará a vencedora do confronto entre #38 Julia Goerges e wild card #139 Priscilla Hon.