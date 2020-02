Rio Open divulga convites para a chave de duplas 

A nova geração do tênis brasileiro continua sendo privilegiada no Rio Open, maior torneio de tênis da América do Sul. Foram divulgados hoje os últimos convites que completam as chaves principal e qualifying de duplas do maior torneio de tênis da América do Sul.

O qualifying acontece nos dias 15 e 16 de fevereiro, com entrada gratuita no Jockey Club. Para a chave, entre 17 e 23, os ingressos estão à venda em www.tudus.com.br/rioopen

Receberam wildcard para a chave principal do ATP 500 do Rio de Janeiro as parcerias de Thiago Monteiro e Felipe Meligeni Alves e Orlando Luz e Rafael Matos. No quali completam a lista, João Menezes e Thiago Wild.

“A disputa de duplas tem cada vez mais importância, principalmente entre os brasileiros, que se destacam na modalidade. É mais uma chance que damos a nova geração brasileira de estar no Rio Open, conviver com grandes jogadores e viver a experiência de um ATP 500" disse Luiz Carvalho, diretor do torneio.

A disputa de duplas reúne alguns dos melhores tenistas em atividade no circuito mundial, como o brasileiro Marcelo Melo e Lukasz Kubot (POL), Bruno Soares e Mate Pavic (CRO) , Marcelo Demoliner atual 40 da lista, campeão do ATP de Córdoba na última semana ao lado de Matwe Middelkoop (NED). A parceria número 1 do mundo de 2019, Robert Farah e Juan Sebastian Cabal, confirmou a vinda na última hora.