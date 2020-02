Coric vence jogo duro contra Londero e avança no Rio Open

Estreando no Rio Open, o #32 Borna Coric começou com o pé direito no torneio carioca. Enfrentando o argentino #61 Juan Ignacio Londero por 2 sets a 0, parciais de 7/6 (5) e 7/5, em 1h59, nesta terça-feira (18).

A partida começou muito equilibrada, com ambos sacando firme e oferecendo poucas chances ao adversário. Sem quebras, o vencedor do primeiro set teve que ser decidido no tiebreak.

Londero começou melhor no game desempate e conquistou o mini break logo de cara para abrir 3-0. Precisando reagir, Coric emplacou uma sequencia de bons golpes e deixou tudo igual no placar. No 11° ponto, o sérvio conseguiu a vantagem decisiva para fechar o tiebreak em 7-5.

Embalado pelo bom momento, Coric voltou para o segundo set dominando as ações do confronto. Sólido nas trocas de bola, emplacou duas quebras seguidas para abrir 4/0. Quando tudo parecia que a partida estava decidida, Londero conseguiu reagir para devolver as duas desvantagens e igualar a parcial em 5/5. Porém, logo em seguida, viu o sérvio conquistar mais um break e sacar firme para selar a vitória por 7/5.

Na segunda rodada do ATP 500 do Rio de Janeiro, Coric encara o jovem tenista brasileiro #206 Thiago Seyboth Wild, que bateu o espanhol #90 Alejandro Davidovich Fokina por 2 sets a 1, parciais 5/7, 7/6 (3) e 7/5, em 3h51 de partida. O confronto acontece nesta quarta-feira.