Halep derrota Rybakina em final equilibrada em Dubai e conquista 20º título na carreira

Campeã em 2015, a #2 Simona Halep conquistou o bicampeonato do Dubai Tennis Championships neste sábado (22). A romena venceu partida disputadíssima de virada contra a #19 Elena Rybakina, parciais de 3/6, 6/3 e 7/6(5), em 2h39.

Este é o 20º título conquistado por Halep na carreira, o primeiro do ano. Empatada com Victoria Azarenka, ela é a sexta tenista ativa com mais títulos no circuito da WTA - atrás de Serena e Venus Williams, Kim Clijsters, Maria Sharapova e Petra Kvitova.

Após perder o primeiro set e buscar a igualdade no segundo, Halep chegou a estar uma quebra atrás na parcial decisiva, com Rybakina abrindo 3/1. A romena conseguiu devolver a quebra imediata e chegou a ter a chance de sacar para o jogo em 6/5, mas a cazaque, apesar do cansaço, conseguiu levar para o tiebreak.

No game desempate, Rybakina chegou a abrir uma mini-quebra, mas Halep venceu quatro dos últimos cinco pontos da partida e garantiu o título do WTA Premier de Dubai.

Rybakina, que já tem 19 vitórias e quatro finais no ano, sai com o terceiro vice-campeonato em 2020. Tenista com maior número de triunfos no ano, ela vai subir para a inédita 17ª colocação no ranking da WTA.