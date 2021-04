Khachanov salva dois match points e vence van de Zandschulp no Great Ocean Road Open

Cabeça de chave número dois do Great Ocean Road Open, o #20 Karen Khachanov sofreu, mas derrubou a surpresa holandesa, o #159 Botic van de Zandschulp nas quartas de final do torneio. Ledo engano. O russo ganhou, é verdade, mas teve dificuldades contra o holandês nesta sexta-feira (5), em Melbourne.

Os dois tiveram que jogar duas vezes no mesmo dia já que a programação de quinta-feira (4) foi cancelada após um caso positivo de Covid-19 em um hotel onde atletas se hospedavam. Khachanov vinha de vitória sobre o #82 Kevin Anderson, enquanto van de Zandschulp havia desbancado o #40 Reilly Opelka, cabeça de chave seis.

Em três sets, o eslavo precisou de mais de duas horas e meia (2h32, para ser mais exato) para conseguir a vitória. Em todos os sets os dois tenistas venceram, ao menos, três games cada um.

Disputa apertada

A surpresa se instaurou logo no primeiro game da partida. Sacado por Khachanov, ele foi quebrado pelo holandês. A vantagem foi mantida até o sexto game, quando o russo conseguiu rejeitar van de Zandschulp e empatou a peleja em 3/3 em momento de sete pontos (o quarto também teve a mesma quantidade de pontuação).

O oitavo e o nono games também tiveram sete pontos; o 11º, nove. Mas todos os atletas que sacaram, confirmaram o serviço. A peleja, então, se encaminho para o tiebreak. Incrivelmente, os seis primeiros pontos não foram dos respectivos sacadores. Mais: dos 14 pontos de todo o momento, nove foram de serviços quebrados. Melhor para van de Zandschulp, que surpreendeu e venceu por 8-6.

A normalidade se instalou no jogo no segundo set, com games bem mais curtos e com os sacadores confirmando todos os serviços. No décimo game, com nove pontos, Khachanov teve que salvar dois match points para confirmar o serviço - e, no momento seguinte, quebrou o saque do holandês com apenas quatro pontos. Em 11 pontos, o russo fechou o período em 7/5 logo na sequência.

O holandês sentiu o golpe e bobeou em momentos cruciais no set desempate. Logo no primeiro game, sacado por ele, serviço quebrado. No oitavo game, em nove pontos, van de Zandschulp desperdiçou um break point e perdeu a chance de voltar para o duelo. Pior: no momento seguinte, teve o saque quebrado e perdeu o cotejo por 6/3 no terceiro set.

O que vem por aí

Na semifinal do Great Ocean Road, Karen Khachanov enfrenta o italiano #36 Jannik Sinner, que vem de vitória sobre o #42 Miomir Kecmanovic.