Kerber domina Jabeur e avança no Grampians Trophy

A alemã #25 Angelique Kerber não teve dificuldades para bater a tunisiana #30 Ons Jabeur por 2 sets a 0, num duplo 6/4, na segunda rodada do Grampians Trophy. A ex-número um do mundo bateu a rival em apenas 1h24 minutos de jogo na madrugada desta sexta-feira (5).

O Grampians Trophy é um dos três torneios da série WTA 500 que estão acontecendo como preparação para o Australian Open. Este torneio reúne tenistas que tiveram que passar pela fase mais restrita da quarentena em Meblourne por estarem em aviões com pessoas que testaram positivo para Covid-19.

Numa aparição bem mais sólida do que a da estreia, diante de Siniakova, Kerber conseguiu neutralizar as ações de Jabeur. A ex-número um do mundo, venceu 75% dos pontos jogados em seu primeiro serviço e conseguiu salvar 10 das 11 chances de break point que sofreu na partida.

Em contrapartida, Jabeur efetivou nove aces no jogo, mas insuficientes diante da aparição da adversária. Kerber, por sua vez, venceu por duplo 6/4, conquistando 3 quebras de serviço e fechando a partida em 2 sets a 0.

Na próxima rodada, a alemã encara a grega #22 Maria Sakkari, que bateu a canadense #89 Leylah Fernandéz, também por 2 sets a 0. O duelo que acontece na noite desta sexta-feira (5), às 22h30, horário de Brasília, é o terceiro entre as jogadores no circuito profissional, com duas vitórias de Kerber até aqui.