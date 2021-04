Wild decepciona e é eliminado na primeira rodada do ATP 250 de Córdoba

Número 2 do Brasil, o #119 Thiago Seyboth Wild decepcionou no ATP 250 de Córdoba. Logo na estreia do torneio, o jovem de 20 anos foi vencido por #335 Juan Manuel Cerúndolo, argentino que veio do qualifying, por dois sets a zero

As duas parciais, entretanto, foram apertadas. No primeiro set, 7/5; no segundo, vitória no tie-break por 7/6. A peleja inteira durou 1h43. Esta foi a primeira vitória do argentino de 19 anos em torneios de nível ATP.

Erros fatais

A partida começou ao gosto do brasileiro. Logo no primeiro game, Seyboth Wild quebrou o saque do adversário. A resposta veio no quarto game, quando o argentino colocou a partida empatada em 2/2 em sete pontos. Quando tudo indicava que o período iria para o tiebreak, Cerúndolo rejeitou o serviço do rival no décimo segundo game e fechou o set em 7/5.

No segundo set, nada de quebras de serviço. O brasileiro quase foi vencido no segundo game (o primeiro no qual ele sacou), mas, em sete pontos, ele conseguiu reverter a vantagem de Cerúndolo - que chegou a ter dois break points. No tiebreak, o argentino começou com tudo, abrindo 4-1. Wild encostou e fez 4-3, mas, depois, sofreu três pontos consecutivos e foi vencido por 7-3.

O que v em por aí

Nas oitavas de final do Córdoba Open, Juan Manuel Cerúndolo enfrentará o sérvio #41 Miomir Kecmanovic, que estava de folga na primeira rodada.