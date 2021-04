Kvitova aplica 'pneu' em 17 minutos e bate Cornet em Miami

A favorita, de fato, era #10 Petra Kvitová. Mas não se esperava tamanha superioridade ante #61 Alizé Cornet no WTA 1000 de Miami. Nesta quinta-feira (26), a tcheca fez 2 sets a 0 na adversária em ritmo de treino.

Em apenas uma hora e cinco minutos, a tcheca aplicou um pneu (ou seja, 6/0) no primeiro set, em apenas 17 minutos. No segundo, a francesa mostrou competitividade, mas, mesmo assim, foi vencida por 6/4.

Facilidade

Acredite: Cornet fez, apenas, três pontos no primeiro set, nenhum no seu saque. A francesa não conseguiu nenhum winner na parcial, e a tcheca passou com extrema tranquilidade: 6/0.

A partida, entretanto, se complicou para Kvitová no segundo set. No primeiro game vencido pela francesa, oito pontos - e um break point salvo. No quinto momento, Cornet voltou a ser vencida pela adversária - tal qual no sétimo. A surpresa veio no oitavo game, quando a tcheca foi rejeitada enquanto sacava para o jogo. O grande momento da partida foi o nono, com dezesseis pontos e a gaulesa salvando três break (e match) points. No seguinte, entretanto, não teve jeito - e a ex-número 2 do mundo fechou a partida com um 6/4 no segundo set.

O que vem por aí

Na terceira fase do Miami Open, Kvitova enfrenta #18 Johanna Konta, que vem de vitória em dois sets sobre a #50 Magda Linette.