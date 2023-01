Bencic supera Muguruza na estreia do WTA 500 de Adelaide 2; Kvitova e Collins também avançam

Pela primeira rodada do WTA 500 de Adelaide 2, a #13 Belinda Bencic superou a #58 Garbiñe Muguruza na manhã desta segunda-feira (9). A atual campeã olímpica bateu a espanhola com parciais de 6/3 e 6/4, em 1h20. Este foi o quarto confronto entre elas, e a terceira vitória da suíça.

Bencic teve uma atuação exemplar no serviço, com 89% de pontos vencidos com o primeiro saque, 77% com o segundo e ainda dez aces. Muguruza só cedeu dois break points, ambos convertidos pela suíça, mas não conseguiu oportunizar nenhuma chance de quebra e acabou caindo na estreia pela segunda vez em dois torneios em 2023.

"Acho que eu saquei muito bem hoje, foi minha principal arma. Me senti muito confortável nos meus games de saque e eu fui capaz de colocar pressão na devolução", avaliou Bencic após a partida.

Na segunda rodada, Bencic encara a vencedora do duelo entre a #18 Jelena Ostapenko e a qualifier #64 Anna Kalinskaya.

Kvitova e Collins vencem duelos duros

Em outro jogo pesado na estreia do Adelaide International 2, a #16 Petra Kvitova superou a #23 Elena Rybakina em sets diretos, com parciais de 6/3 e 7/5, em 1h27. A tcheca agora empata o confronto direto em 1 a 1.

Kvitova encerrou a partida sem enfrentar nenhum break point e explorou bem o segundo serviço de Rybakina, vencendo 12/22 nesta situação e conseguiu duas quebras, uma em cada parcial, para assegurar a vitória.

Winning flex 💪@Petra_Kvitova gets in the 2023 win column impressing against Rybankina 6-3, 7-5#AdelaideTennis pic.twitter.com/wx42YmGdTY — wta (@WTA) January 9, 2023

"Tentei jogar mais rápido que Rybakina. Ela jogou muito bem (em Ostrava, no confronto anterior entre elas), foi um bom jogo e eu sei que ela está sacando bem. Eu estava focando no meu saque e eu estava tentando esperar por chances para quebrar. Meu serviço funcionou bem hoje, estou feliz com isso", avaliou Kvitova.

A tcheca encara nas oitavas de final a vencedora do confronto entre a qualifier #30 Qinwen Zheng e a lucky loser #53 Shelby Rogers.

A #14 Danielle Collins também avançou no torneio ao derrotar a #31 Karolina Pliskova com autoridade, parciais de 6/2 e 6/4, em 1h17. A estadunidense venceu a ex-número 1 do mundo pela segunda vez em três confrontos.

Pliskova, que veio do qualifying, não esteve em grande dia no serviço. Ela venceu apenas 19% pontos no segundo saque, o que foi crucial a favor de Collins. A estadunidense converteu 5/8 break points que teve e garantiu vaga à próxima fase.

A próxima rival de Collins é a qualifier #33 Jil Teichmann, que vem de vitória sobre a #365 Anastasia Pavlyuchenkova.