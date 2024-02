Beatriz Haddad Maia está na semifinal do WTA 500 de Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos. Em grande partida, a brasileira derrotou a tunisiana Ons Jabeur, número 6 do mundo, em 6/3 6/4 e 1h30 de duração para conquistar a sua décima vitória contra uma tenista do top 10 em sua carreira.

"Estou feliz com o meu jogo de hoje. Primeiramente, é muito especial dividir a quadra com a Ons. Ela representa o tênis feminino de uma forma muito especial, tenho muito respeito por ela. Vencer uma jogadora como ela em dois sets, da forma como foi e com a quadra cheia é uma vitória especial e importante. No geral, estou feliz com a forma com a qual encarei os treinos e os jogos nos últimos dias. Jogar uma semifinal num torneio grande, com quadra grande e contra grandes jogadoras é sempre especial, então vou tentar cuidar do meu corpo e me preparar da melhor forma", disse a tenista.



A próxima adversária de Bia será a russa Daria Kasatkina, número 14 do mundo. As tenistas se enfrentaram em duas oportunidades, ambas na última temporada e com vitórias da brasileira. "A Kasatkina é uma jogadora bem sólida, eu conheço ela desde o juvenil. Ela é muito competitiva e está no top 20 há muitos anos, então ela vem jogando em alto nível. Vou tentar ser o mais agressiva que puder e continuar focando no presente", continuou.



Nas duplas, Bia e Luisa Stefani também seguem avançando. As brasileiras superaram as norte-americanas Dolehide/Krawczyk num duplo 6/2 para se garantir na semifinal. Lá, enfrentarão as também norte-americanas Kenin/Mattek-Sands valendo uma vaga na final. "Estou animada e motivada em jogar com a Lu, é muito especial poder aprender com ela. Estou feliz que estamos conseguindo trabalhar da forma certa", finalizou.