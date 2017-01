Guia VAVEL do Australian Open 2017: Bruno Soares e Marcelo Melo, a esperança brasileira

Australian Open 2017: Bruno Soares e Marcelo Melo - A esperança brasileira/ Foto: Getty Images

No próximo dia 15 tem início o primeiro Major da temporada, o Australian Open. Nas quadras de Melbourne, estarão os principais nomes do tênis mundial. Entre os principais nomes na chave de duplas masculinas estão dois brasileiros: os mineiros Marcelo Melo e Bruno Soares.

Para defender o título

Jogando ao lado do escocês Jamie Murray há mais de um ano, Bruno Soares inicia o ano de 2017 com um grande desafio: defender os 2000 pontos conquistados no ano passado. Para isso, a dupla número um do mundo no ano passado terá de mostrar muito entrosamento para superar adversários de nível, como os franceses Nicolas Mahut e Pierre Hugues Herbert.

Nesta temporada, os campeões do Australian e do US Open disputaram apenas um torneio: o ATP 250 de Doha, no Catar. Na ocasião, acabaram derrotados nas semifinais para a parceria francesa formada por Jeremy Chardy e Fabrice Martin em dois tiebreaks.

"A pré-temporada foi muito boa. Consegui trabalhar e descansar bem com o Chris (Bastos - preparador físico) e com o Hugo Daibert em Belo Horizonte. Estou muito motivado depois de um ano especial como esse. Ano passado era um ano de mudanças e incertezas. Tínhamos muita expectativa, mas também muitas dúvidas e acabou sendo um ano fantástico. Agora a pressão e a responsabilidade aumentam, mas a motivação aumenta de mais também, por sabermos do nosso potencial. Queremos continuar a conquistar coisas grandes, ganhando Grand Slam e brigando pelo posto de número um" declarou o brasileiro.

Um novo começo

Atuando ao lado do croata Ivan Dodig desde 2012, Marcelo Melo terá de se adaptar para jogar com o polonês Lukasz Kubot nesta temporada. Ex-número um do mundo, o "Girafa" defende os pontos da terceira rodada que atingiu no ano passado. Com o objetivo de atingir tal feito, o brasileiro deve repetir as boas atuações ao lado do tenista da Polônia, como quando faturou o ATP 500 de Viena, na Áustria.

Outro brasileiro na chave principal será o veterano André Sá que formará dupla com o indiano Leander Paes, visto que o australiano Chris Guccione, com quem jogava no ano passado, disputará o torneio ao lado do compatriota Sam Groth.

Entre os dias 15 e 29 de janeiro ocorre a 105ª edição do Australian Open. O melhor do tênis mundial, você acompanha na VAVEL Brasil.