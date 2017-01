Jogo Thiago Monteiro x Jo-Wilfried Tsonga ao vivo online no Australian Open (0-0)

Google Plus

Atualiza o conteúdo

Ele comete outra dupla falta. 0/30. Thiago pode quebrar!

Segunda dupla falta de Jo na partida. 0/15

Mais um erro do brasileiro. Tsonga quebra no primeiro game do segundo set.

Ficou na rede a esquerda do Monteiro. Tsonga tem o break point.

Segunda dupla falta do cearense no jogo. 30/30

Bom saque e winner de segunda bola. 30/15

CASTIGOU! Monteiro faz Tsonga correr a quadra inteira e, no final, bate forte no backhand do francês para ganhar o ponto. 15/15.

Curiosamente, o natural de Le Mans jogou apenas quatro pontos com o primeiro saque em todo o primeiro set. Anotou três aces.

Tsonga vence o primeiro set por 6/1 em 22 minutos.

Três pontos de saque! O francês está avassalador neste game e já tem 40/0!

Tsonga quebra o serviço de Thiago Monteiro e vai sacar para o primeiro set! Ele tem 5/1

Erro não forçado e agora é break point para Tsonga!

Mais um erro do cearense. 40/40

Tsonga utilizou-se de um bom slice para tomar as rédeas do ponto. Thiago correu, mas não devolveu o contra-ataque. 40/30

Dois bons ataques de forehand de Monteiro. 40/15

Jo começa o game com um winner e um erro não forçado. 15/15 no saque de Thiago.

Tsonga supera um game difícil e confirma. Ele tem 4/1 no primeiro set

Erro do Monteiro. 40/30.

Um ace e uma dupla falta do francês. 30/30

Um winner para cada lado neste quinto game do jogo. 15/15

Belo game de Monteiro! Ele confirma sem perder pontos. Tsonga lidera por 3/1

Primeiros bons serviços de Thiago. Ele tem 40/0 e pode confirmar seu primeiro game no jogo.

Tsonga confirma e tem 3/0 neste primeiro set

Visívelmente nervoso, Thiago comete diversos erros não forçados. 40/0 para o francês.

Novamente, Monteiro erra e Tsonga ganha o game. Está quebrado o serviço do brasileiro. 2/0

Direita para fora! Tsonga tem duas chances para quebrar o saque de Monteiro!

Monteiro escolheu a bola errada para ir à rede. Leva uma passada e põe o saque em perigo. 15/30

Dupla falta de Thiago logo em seu primeiro saque da partida. 0/15

Com erro do cearense, Tsonga confirma o primeiro game do jogo.

E o primeiro ponto do brasileiro no jogo é um belo winner de direita! 40/15

PONTAÇO! Thiago fez o francês correr, mas no final, o natural de Le Mans chegou na curtinha e matou o ponto! 40/0!

Um bom saque e uma boa direita. Tsonga larga com 30/0.

Acaba-se o aquecimento. Vai começar o jogo e quem saca é Jo-Wilfried Tsonga. Vamos torcer juntos!

Vale lembrar que o único jogo entre os dois tenistas foi vencido por Monteiro (6/3 3/6 e 6/4 no Rio Open)

A Show Court 3 recebe um bom público para o jogo que será arbitrado por Marjana Veljovic, da Sérvia

Os jogadores já estão aquecendo em quadra!

O jovem australiano De Minaur acaba de vencer Melzer em sua primeira partida da competição. Após dois jogos femininos, começará a partida do cearense Thiago Monteiro.

O jogo tem previsão de início para não antes das 3h (horário de Brasília)

Já o brasileiro Thiago Monteiro é atualmente o 83°, tendo o ranking de 80° como o melhor de sua carreira

Atualmente na 12° colocação do ranking, Tsonga, que é natural de Le Mans, já chegou até a ser quinto do mundo

Thiago Monteiro x Jo-Wilfried Tsonga ao vivo online

Essa será a primeira partida de Thiago Monteiro na chave principal de um Grand Slam

O francês já chegou a ser vice-campeão do Australian Open, sendo derrotado em 2008 por Novak Djokovic, que na época vencia seu primeiro Major

Tsonga é responsável pela maior vitória da carreira de Monteiro. No Rio Open 2016, ele perdeu no terceiro set para o cearense.

Muito boa noite a você que acompanha a VAVEL Brasil! Hoje torceremos juntos pelo brasileiro Thiago Monteiro, que enfrenta Jo-Wilfried Tsonga na primeira rodada do Australian Open. Fique conosco!