Atual campeão, Pablo Cuevas decepciona e cai na primeira rodada do Rio Open 2017

Foto: Diego Luz/VAVEL Brasil

A principal partida do primeiro dia do Rio Open 2017 reservou a maior emoção e a primeira surpresa do torneio. O jovem belga Arthur de Greef, 24 anos e vindo do qualifier, venceu o atual campeão, o uruguaio Pablo Cuevas por 2 sets a 1, em parciais de 6/3, 3/6 e 7/5.

Na próxima rodada, de Greef enfrenta outro tenista vindo do qualifier. Nicolas Kicker, da Argentina, venceu Marco Cecchinato, da Itália, em duelo de qualifiers nessa primeira rodada da chave principal. O jogo deve acontecer na próxima quarta-feira (22).

+ TEMPO REAL: cobertura interativa VAVEL do Rio Open 2017

Até então, antes da primeira rodada do Rio Open 2017, Pablo Cuevas e Arthur de Greef nunca haviam se enfrentado pelo circuito. Tenista belga passou pelo qualifier e se garantiu na chave principal, enfrentando o atual campeão.

E começou bem, forçando jogo do rival, ganhando belos pontos na rede e castigando nas deixadas. Cuevas só entrou no jogo no segundo set, quando devolveu o 6/3 do set anterior e obrigou set desempate. Na decisão, uma longa batalha até finalmente a vitória do jovem, surpresa nesse começo.

Num jogo muito nervoso, com erros, ataques sem tanta efetividade e dificuldade para confirmar o serviço, Cuevas não conseguiu se impor e sofreu nos dropshots do belga.No terceiro set, até o final, ambos foram confirmando seus serviços, levando o empate até próximo do tie-break, quando Cuevas precisaria sacar para o empate, mas cometeu vários erros e novamente viu as largadas do rival europeu amassar o sul-americano.

Com a derrota, Cuevas mantém viva a sina de não haver um mesmo tenista duas vezes campeão. David Ferrer ainda vai estrear e é a última esperança. Na primeira edição, Rafael Nadal venceu, enquanto Ferrer na segunda e o próprio Cuevas levou no ano passado.

Um dos cabeças-de-chave, Cuevas era favorito até o caminho da semifinal, quando poderia encarar Dominic Thiem, mas a surpreendente derrota adiou o confronto.

Sobre o Rio Open 2017

O Rio Open é um torneio de tênis sediado no Jóquei Clube Brasileiro, no Rio de Janeiro. As partidas são disputadas em quadras abertas de saibro, dentro do complexo. Gabarita-se por ser o maior evento da América do Sul, classificado como etapa da ATP 500 no circuito mundial. Todos seus concorrentes pertencem a categoria ATP 250.

A chave principal do Rio Open começou no último dia 20 de fevereiro. A primeira rodada foi realizada na segunda e terça-feira. As oitavas-de-final na quarta e na quinta. As quartas-de-final ficam para sexta-feira, as semis no sábado e a grande final no domingo. A programação de cada jogo é definida sempre na noite anterior.