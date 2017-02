Rogerinho é superado por revelação norueguesa e cai na primeira rodada do Rio Open 2017

(Foto: Diego Luz/VAVEL Brasil)

Experiência contra a ascensão. A primeira rodada do Rio Open separou um duelo de opostos para a primeira rodada. Rogério Dutra Silva, número 3 do Brasil que aos 33 anos carrega notoriedade de grandes competições. Do outro, Casper Ruud, 18, que subiu mais 900 posições no ranking em apenas um ano. No saibro carioca, o brasileiro não teve boa atuação e acabou derrotado por 2 sets a 0 (6/4, 6/3), em 1h25 de partida, na primeira rodada do torneio.

+ TEMPO REAL: cobertura interativa VAVEL do Rio Open 2017

O Rio Open 2017 também marcou a primeira partida no histórico dos tenistas, que até então nunca haviam se enfrentado. Melhor para o norueguês que avançou para a segunda rodada do torneio. Com a vitória, Casper Ruud mantém viva sua saga pelo seu primeiro título a nível ATP da carreira. A primeira vitória a nível profissional já foi conquistada.

Para a próxima rodada, Ruud aguarda a definição de seu próximo adversário, que virá da partida disputada entre o português João Sousa e a surpresa vinda do qualyfier Roberto Carballes Baena. A organização ainda não divulgou a data do confronto.

Ruud Casper recebeu convite do Rio Open após impressionar o mundo do tênis. Aos 18 anos, o atleta é o 201 do ranking profissional. Subiu mais de 900 posições em 2016, tem dois títulos Futures e um Challenger em Sevilha, na Espanha. Jogou o qualifying do 1º Grand Slam da carreira na Austrália em janeiro desse ano e avançou à terceira rodada.

A partida

A quadra central não chegava nem perto de estar cheia, mas não faltou apoio para o brasileiro vindo dos poucos presentes nas arquibancadas. A partida iniciou equilibrada, com os dois tenistas confirmando seus serviços sem dificuldade. Então, no sexto game, Ruud passou a investir nas bolas longas para forçar o erro adversário - estrategia usada pelo próprio Rogerinho durante todo o confronto. Deu certo. Quebra para o norueguês que fechou o primeiro set com parcial de 6/3.

O segundo set começou com as mesmas jogadas do primeiro: Rogerinho experimentando as bolas fundas para dificultar as devoluções, Ruud invertendo as bolas de lado para desequilibrar seu rival. Ambos confirmavam seus games sem sustos até o brasileiro cometer uma sequência de erros não forçados no quinto, permitindo a quebra. Mesmo sem brilhar, o norueguês não sofreu sustos e venceu o segundo set por 6/4, vencendo a partida.

Sobre o Rio Open 2017

O Rio Open é um torneio de tênis sediado no Jóquei Clube Brasileiro, no Rio de Janeiro. As partidas são disputadas em quadras abertas de saibro, dentro do complexo. Gabarita-se por ser o maior evento da América do Sul, classificado como etapa da ATP 500 no circuito mundial. Todos seus concorrentes pertencem a categoria ATP 250.

A chave principal do Rio Open começou no último dia 20 de fevereiro. A primeira rodada foi realizada na segunda e terça-feira. As oitavas-de-final na quarta e na quinta. As quartas-de-final ficam para sexta-feira, as semis no sábado e a grande final no domingo. A programação de cada jogo é definida sempre na noite anterior.