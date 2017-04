Fed Cup: Semis começam empatadas em Bielorrússia x Suíça e Rep. Tcheca x EUA

Equipe suíça comemora empate de Bacsinszky | Foto:Divulgação/Facebook Oficial Fed Cup

Primeiro dia de disputa das semifinais da Fed Cup 2017, neste sábado (22). A um passo da final, dois confrontos bem distintos. De um lado da chave, a Bielorrússia, que nunca chegou a uma decisão, enfrentou a Suíça, que também busca sua primeira final, em Minsk. Do outro, os Estados Unidos - com seus 17 títulos - receberam, na Flórida, a República Tcheca, atual tricampeã consecutiva do torneio.

O dia começou favorável para as equipes donas da casa em ambos os confrontos, porém, as visitantes logo trataram de igualar as séries.

Em Minsk, Aliaksandra Sasnovich (#96) largou na frente para as bielorrussas na primeira partida do dia aplicando dois sets a um sobre a suíça Viktorija Golubic (#54), parciais de 6-3/5-7/7-5, em 2h51.

Sasnovich saiu atrás no placar logo no início da primeira parcial, mas logo se colocou em vantagem com duas quebras e a fechou. Cometendo mais erros no segundo set, ela permitiu que Golubic abrisse uma larga margem de 0-4 logo de cara e ficasse confortável para empatar o jogo em um a um. Com a terceira parcial em cena, a bielorrussa retomou sua confiança e foi alcançar uma quebra estratégica no 5-5, restando à ela apenas o trabalho de confirmar seu saque em seguida para marcar o primeiro ponto de seu time.

A suíça Timea Bacsinszky (#22) viria a entrar em quadra logo em seguida e, pressionada, precisava confirmar seu favoritismo contra Aryna Sabalenka (#125).



E assim o foi, a ex-número nove do mundo não teve problemas para superar a jovem de apenas 18 anos em sets diretos, parciais de 6-4/7-5, em 1h44. Bacsinszky chegou a sair uma quebra atrás nos dois sets, mas, contando com os demasiados erros de Aryna, retomou à frente da partida com tranquilidade.

Tudo empatado também no duelo entre os gigantes da Fed Cup



Na flórida, a série teve seu início da mesma maneira. A primeira vitória do dia foi para a norte-americana Coco Vandeweghe (#24) para cima da tcheca Marketa Vondrousova (#117) pelas parciais de 6-1/6-4, em 1h26.

Primeiro set arrasador de Coco, que nem tomou conhecimento de sua adversária. Já na segunda parcial, Vondrousova exigiu um pouco mais da norte-americana ao devolver duas quebras, mas ainda assim não foi o suficiente para igualar seus jogos. Vandeweghe, então, saltou com os EUA para a liderança da série.

Sem deixar as norte-americanas dispararem no placar, Katerina Siniakova (#38) atropelou Shelby Rogers (#49) logo em seguida com um duplo 6-3, em apenas 1h23. Apesar da pouca idade, a tcheca soube administrar a pressão e alcançou uma vitória sólida e importante, o que deixa sua equipe viva no confronto.

Neste domingo, haverá a inversão nas partidas de simples e a disputa das duplas para decidir quem disputará o troféu da Fed Cup 2017 na grande decisão, que ocorrerá em novembro.