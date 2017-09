Pliskova atropela Brady e segue na luta para se manter no topo do ranking

Karolina Pliskova (#1) parece ter se encontrado no US Open 2017. Após um início complicado, a tcheca abriu a segunda semana com uma vitória fácil, mas contundente sobre uma das surpresas do torneio na rodada diurna desta segunda-feira (4).

Em partida válida pela quarta rodada, a atual líder do ranking despachou a norte-americana Jennifer Brady (#91) em sets diretos, parciais de 6-1/6-0, em apenas 48 minutos de jogo.

Apesar de não ter imposto dificuldade alguma à tcheca, Brady vinha de grandes resultados em sua primeira aparição no torneio, tendo atropelado Barbora Strykova (#25) e eliminado outras duas ex-top 30 (Andrea Petkovic e Monica Niculescu).

O jogo

Pliskova levou com facilidade o primeiro set, o que não havia acontecido nas partidas anteriores. A tcheca largou com uma quebra, até chegou a enfrentar dois break points no segundo game, mas se garantiu em seu saque. Ampliou sua vantagem com mais uma e chegou a abrir 4-0. Brady só foi conquistar seu primeiro ponto no quinto game e aí mesmo parou. Com seus golpes encaixados, Pliskova chegou a sua terceira quebra e fechou com 6-1 em apenas 25 minutos.

A tcheca seguiu à vontade na segunda parcial, jogando muito consistente. Brady não conseguiu criar e cedeu mais três quebras à Pliskova, que fechou com um "pneu" e carimbou seu lugar nas quartas do US Open.

Karolina segue na briga para manter seu nome no topo do ranking da WTA. Para tanto, a tcheca precisa alcançar a final do US Open, já que outras duas jogadoras estão no páreo. Muguruza acabou eliminada na quarta rodada, mas segue como a mais cotada para assumir o posto de número um. E Elina Svitolina também necessita de, pelo menos, uma semifinal para assumir a liderança.

O US Open, nos Estados Unidos, ocorre entre os dias 28 de agosto e 10 de setembro. A atual campeã é a alemã Angelique Kerber. O melhor do tênis mundial, você acompanha na VAVEL Brasil.