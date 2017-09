Kvitova desbanca Muguruza e desafia Venus nas quartas do US Open

Petra Kvitova (#14) segue quebrando barreiras em sua carreira. Neste sétimo dia de US Open, a tcheca conquistou uma vitória maiúscula sobre a espanhola Garbiñe Muguruza (#3), que era favorita na corrida pelo título.

O jogo envolveu muita força física e mental de ambas as partes e protagonizou momentos de altos e baixos aos dois lados. Mas quem se saiu melhor foi Kvitova, que garantiu dois sets a zero através das parciais de 7-6(3)/6-3, em 1h49 de partida.

A tcheca está nas quartas de final e irá confrontar Venus Williams (#9). A norte-americana venceu a espanhola Carla Suarez-Navarro (#35) pelas parciais de 6-3/3-6/6-1. Este será o sexto encontro entre elas - Kvitova lidera a série com quatro vitórias.

Apesar da derrota, Muguruza segue como a mais cotada para assumir o posto de número um. Apenas duas jogadoras podem tirar dela: Pliskova necessita alcançar a final para manter a liderança e Svitolina pode vir a assumir o topo caso faça uma das semifinais do US Open.

O jogo

Muguruza levou vantagem nos primeiros games devido a sua boa movimentação. Sempre obrigando a tcheca a jogar uma bola a mais, Kvitova cometia mais erros possibilitando que Muguruza alcançasse a primeira quebra no quarto game. A espanhola abriu 1-4 e tinha uma boa vantagem, até o sexto game quando os momentos se inverteram.

A tcheca ganhou confiança após salvar três break points e chegou ao empate no 4-4 ao devolver a quebra. Kvitova seguiu pressionando, conquistou uma segunda quebra e chegou a sacar com 6-5, mas acabou cedendo. No tie-break, contou com um erro não-forçado crucial de Muguruza e largou na frente.

Muguruza pareceu não ter se abalado e voltou quebrando na segunda parcial. Porém, Kvitova não deu espaço para a espanhola abrir. Tratou de tomar o saque de sua oponente logo em seguida e a ampliou no quarto game, chegando ao 4-1. Garbiñe chegou a retomar o ritmo do primeiro set, mas a vantagem da tcheca já estava consolidada.

O US Open, nos Estados Unidos, ocorre entre os dias 28 de agosto e 10 de setembro. A atual campeã é a alemã Angelique Kerber. O melhor do tênis mundial, você acompanha na VAVEL Brasil.