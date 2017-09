Bia Haddad x Jelena Ostapenko: brasileira desafia campeã de Roland Garros na final em Seoul

Neste domingo (24), ocorre a final da chave de simples do WTA International de Seoul, na Coreia do Sul. Cabeça de chave número um do torneio - Jelena Ostapenko - encara a brasileira Beatriz Haddad Maia na decisão. Este será o primeiro encontro entre as duas em partidas válidas pelo circuito profissional da WTA.

Nas semis, a campeã de Roland Garros derrotou a tailandesa Luksika Kumkhum - número 155 do mundo - nas semifinais em três sets, com parciais de 3/6 6/1 e 6/3, depois de uma hora e 53 minutos. Já a paulistana precisou de uma hora e 46 minutos para vencer a holandesa Richel Hogenkamp - 116ª colocada no ranking mundial por dois sets a zero, com parciais de 6/1 e 7/6.

Com os 166 pontos conquistados com a vaga na final, Bia ganhou 13 posições no ranking mundial e será a 58ª na próxima segunda-feira (25), com 990 pontos. Em caso de título, a natural de São Paulo pode chegar 54ª posição. Mesmo em caso de título, a tenista da Letônia segue na décima colocação do ranking.

Esta será a quinta final na carreira de Jelena. Até aqui seu aproveitamento é baixo: possui apenas um título - Roland Garros - e três vices - em Charleston, Quebec e no Qatar. Para Bia, será sua primeira decisão em simples: a última brasileira a levantar o troféu de um WTA foi a pernambucana Teliana Pereira em 2015 no WTA International de Florianópolis.

No caminho para a final, Haddad Maia perdeu apenas dois sets: na primeira rodada diante da ucraniana Katarina Zavatska de apenas 17 anos e para a ex-top 30 Irina Camelia Begu da Romênia. Nas quartas, bateu a espanhola Sara Sorribes Tormo por duplo 6/4.

