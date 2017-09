Wozniacki é campeã em Tóquio e encerra tabu de vices no ano; Bia Haddad perde na final em Seoul

Google Plus

Foto: WTA/Divulgação

Após seis vice-campeonatos, Caroline Wozniacki (#6) pôde finalmente levantar o troféu de campeã no WTA Premier de Tóquio, neste domingo (24). A dinamarquesa vem de uma grande temporada, tendo se tornado a primeira tenista a alcançar 50 vitórias no ano logo em sua partida de estreia na capital japonesa.

Sua adversária na final foi a russa Anastasia Pavlyuchenkova (#19), que não a ameaçou em momento algum. Wozniacki garantiu sua vitória em sets diretos, parciais de 6-0/7-5, em apenas 1h15 de disputa.

Pavlyuchenkova foi arrasada pela dinamarquesa na primeira parcial. Wozniacki perdeu apenas três pontos em seu serviço e consumou três das quatro oportunidades de quebra que teve, cravando um "pneu" no primeiro set.

A russa entrou melhor na segunda parcial e pôde equilibrar a partida. Porém, Caroline estava muito segura em seu serviço e jogando agressivamente. A dinamarquesa disparou 16 bolas vencedoras e cometeu apenas três erros não-forçados durante toda a partida. No momento chave, conquistou sua quebra e consolidou seu primeiro título no ano.

Caminho de Wozniacki até a final:

1R - bye

2R - Shelby Rogers (#57) - 4-6/6-1/6-4

Quartas - Dominika Cibulkova (#9) - 3-6/7-6(5)/3-1 ret.

Semi - Garbiñe Muguruza (#1) - 6-2/6-0

Este é 26º título da carreira de Wozniacki, sendo o 21º apenas em quadra dura.

Bia Haddad fica com o vice em Seoul

Um grande resultado para o Brasil nesta primeira semana do Tour asiático foi o vice-campeonato de Beatriz Haddad (#71) na Coreia do Sul. A brasileira acabou caindo para a letã Jelena Ostapenko (#10) - primeira cabeça de chave do torneio e atual campeã de Roland Garros - pelo placar de 6-7(5)/6-1/6-4.

Além do vice em uma final inédita em sua carreira, Bia sai de Seoul com outra grande conquista: nesta segunda (25), ela assume a 58ª posição e se torna a latino-americana mais bem ranqueada, ultrapassando Monica Puig (#68) - campeã olímpica na Rio 2016.

