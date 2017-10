Demoliner perde para Erlich/ Qureshi e soma mais um vice no ano

Neste domingo (1º), ocorreu a decisão da chave de duplas do ATP 250 de Chengdu, na China. O tenista brasileiro Marcelo Demoliner, jogando ao lado do neozelandês Marcus Daniell, enfrentou a dupla composta pelos veteranos Jonathan Erlich de Israel e Aisam Ul Haq Qureshi do Paquistão.

Depois de uma hora e 31 minutos, a dupla do gaúcho acabou derrotada por dois sets a zero, com parciais de 6/3 e 7/6.

Com os pontos conquistados, Demo atingirá seu melhor ranking da carreira

Este foi o terceiro vice-campeonato da parceria do Brasil e da Nova Zelândia no ano: em março perderam na decisão do Brasil Open, o ATP 250 de São Paulo, para os brasileiros Rogério Dutra Silva e André Sá. Mais recentemente, foram derrotados na final do ATP 250 de Lyon, na França, para o argentino Andres Molteni e o canadense Adil Shamasdin.

Com os 125 pontos conquistados nesta semana, Demo ganha nove posições no ranking mundial e será o 45º do mundo - seu melhor resultado - na próxima segunda-feira (2), com 1610 pontos. Já seu parceiro, Daniell será o 43º.

Confira o resumo da partida

A dupla do Paquistão e de Israel começou o jogo melhor: quebrando o serviço dos adversários logo no segundo game da partida. Ganhando confiança, o set seguiu sem grandes riscos. Dessa maneira, depois de 36 minutos, Qureshi e Erlich fecharam o primeiro set em 6/3.

O mesmo cenário se repetiu na segunda parcial: com um break logo no início, o paquistanês e o israelense, tomaram as rédeas do set. No entanto, no momento decisivo, cederam à pressão, trazendo os adversários de volta à disputa. Desse modo, a definição foi para o tiebreak, no qual Qureshi/ Erlich dominaram o início ao fim para vencer por 7/3.

