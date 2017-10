Feijão luta, mas é derrotado por De La Nava em Campinas

O São Paulo ATP Challenger de Tênis, torneio realizado nas quadras de saibro da Sociedade Hípica de Campinas, teve uma ótima partida de 2º rodada nesta quinta (05) entre o cabeça 7 do torneio, o brasileiro João Souza “Feijão” e o experiente espanhol Daniel Muñoz De La Nava, jogo que fechou a programação da Quadra Central João Lima, a noite. Um jogo onde torcida e mental fizeram grande diferença, Feijão não conseguiu consumar a virada sobre De La Nava, que venceu por 2 sets a 1, com mais de 3 horas de partida.

O 1º set viu um espanhol confirmando rápido seus serviços, sem muitas dificuldades e com devoluções erradas do brasileiro. Este, em seu saque, teve games bem duros e demorados, tendo até alguns breaks contra para salvar, porém o fazendo até o fim do 6º game, quando a torcida na quadra já começava seu barulho e empurrar o brasileiro. Com embalo dos gritos e vendo que o espanhol não o conseguia quebrar com várias chances, o 7º game com saque de Daniel veio, e ele sacou mal, sendo quebrado. O problema foi, logo após, o brasileiro sacar mal e cometer novamente erros em bolas inciais nos pontos, e leva quebra de volta no 0-40. Com 4/4 no placar, o início da partida se refletiu, sendo o 11º game extremamente tenso, onde a torcida ajudou e muito com que Feijão não desistisse e levasse o game e o set ao tie break. Porém a reação e momento positivo pararam por ai. De La Nava jogou muito bem os 5 primeiros pontos e logo abriu 5-0 no tie, fechando qualquer porta de reação do brasileiro, que só empurrou outras 2 bolas a mais e assim fechar em 7-0 o tie break a favor do espanhol.

O 2º set viu a torcida motivar Feijão o tempo todo, que passou a se movimentar um pouco mais, porém ser mais agressivo nas trocas, aprofundando mais a bola e balançando o espanhol no fundo de quadra. Com 1 quebra acima, o brasileiro precisava de qualquer maneira mantê-la, e novamente em seu saque, enfrentava ótimas devoluções do espanhol, que passou a se defender muito bem e devolver sempre 1 bola a mais. Mesmo assim, um certo momento no começo do set, onde De La Nava passou a discutir com alguns torcedores mais exaltados na arquibancada, o fez se distrair, e isso acabou refletindo no set, tendo Feijão todo o momento positivo e força para levar o set, assim o fazendo por 6/4, dando ainda mais força aos gritos da torcida.

Foto: Instituto Sports / João Pires

O 3º set começou com quebra no saque do brasileiro, porém recuperada logo rapidamente, chegando no placar de 4/3 e saque do espanhol. Neste 8º game, eis a chave que definiu o restante do jogo. Eram jogados 15-40 no saque do espanhol e torcida junto com Feijão para efetivar a quebra e sacar para o jogo. O espanhol, que sacava mal no game, encontra enfim 2 ótimos serviços iniciais, e ainda contou com outros 2 erros do brasileiro para salvar o game e empatar em 4/4. Com isso, Feijão sentiu o golpe de não conseguir quebrar e isso refletiu no seu game de saque na sequência, quando ele sim foi quebrado em game ruim de saque e levando bolas anguladas na linha, algo que Daniel acertou e muito durante todo o jogo. Na cadeira, era nítida a decepção de Feijão pelo “momento perdido”, e no serviço seguinte de Daniel, pode-se ver que o experiente espanhol não deixou a chance escapar e assim fechou o set em 6/4 e o jogo.

Uma batalha de 3h10 onde torcida e mental fizeram grande diferença, e um belo jogo realizado. De La Nava enfrentará o argentino Renzo Olivo, que bateu seu compatriota Facundo Mena por 2 sets a 1 também.