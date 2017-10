Nadal domina Kyrgios e conquista ATP 500 de Pequim

Depois de uma hora e 33 minutos em quadra, o espanhol Rafael Nadal venceu o jovem australiano Nick Kyrgios por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/1, e conquistou o ATP 500 de Pequim, seu 75º título na carreira. A decisão do torneio aconteceu neste domingo (8), na China.

Este foi o sexto troféu no ano para Nadal: conquistou os Masters 1000 de Monte Carlo e Madri, os ATPs 500 de Barcelona e Pequim, além de dois Grand Slams: Roland Garros e, mais recentemente, o US Open.

Nadal aumenta sua vantagem na liderança do ranking, com 2370 a mais que Federer

Com os pontos conquistados nesta semana, o espanhol aumenta sua vantagem na liderança do ranking da ATP e terá 9875 pontos na próxima segunda-feira (9), 2370 a mais que o segundo colocado, Roger Federer da Suíça.

Confira o resumo da partida

Ambos tenista começaram o jogo de maneira inconsistente: tendo que salvar break points no quatro primeiros games. A inevitável quebra veio no sexto game a favor do espanhol. Ganhando confiança, Nadal passou a dominar a partida e, com mais um break, fechou o primeiro set em 6/2.

O australiano esboçou uma reação no início da segunda parcial, mas acabou perdendo dois break points no primeiro game. A partir daí, Rafa cresceu e começou a atropelar: ganhando cinco games seguidos, chegou ao 5/0. Depois de cada um confirmar seu game de saque, a vitória foi definida: 6/1 para Nadal.

O próximo compromisso de Nadal é o Masters 1000 de Xangai, na China. Seu adversário na estreia será o jovem norte-americano Jared Donaldson - 56º do mundo. Já Kyrgios tem pela frente Steve Johnson.