Nadal bate Fognini e continua campanha sólida em Xangai

O Masters 1000 de Xangai, na China, vem tendo atuações sólidas de alguns jogadores, mas nenhum deles parecido com o espanhol Rafael Nadal, que fez a segunda partida sua no campeonato na noite chinesa, manhã desta quinta-feira (12).

O Estádio recebeu o duelo dele contra o italiano Fabio Fognini, válido pelas Oitavas de Final da chave principal de simples. Com domínio das ações desde as primeiras bolas em devoluções ou mesmo servindo, Rafa não deu chances para Fabio tentar reações ou algo do tipo, e a vitória veio em sets diretos com apenas 1h04 de partida no total.

Confira o resumo da partida

O 1º set já demarcou bem como o espanhol estava firme em seu jogo, aplicando muito os golpes e muito ágil dentro de quadra. A quebra de saque que o deu vantagem no set veio logo no 2º game, com Fognini já tendo dificuldades em tentar complicar o jogo para o espanhol, sendo sempre dominado ou mudando para bolas defensivas rapidamente a cada ponto. Nadal manteve sua vantagem até fechar o set por 6/3 em apenas 31 minutos, sem grandes dificuldades ou sustos.

O 2º set foi ainda pior para Fabio, que sem encontrar saídas ou brechas no jogo de Rafa, caiu de intensidade, momento em que o espanhol aproveitou e montou toda a sua energia para matar o jogo de vez. Começou quebrando o saque de Fognini e abriu vantagem de 2/1 no placar.

Na disputa do 4º game, 2 chances de quebra para Fognini que foram bem salvas por Nadal, único momento em que o espanhol não começou o game jogando bem. A partir disso, nada que o italiano fazia incomodava Nadal, que devolvia sempre 1 bola a mais ou mesmo achava os winners necessários para acabar com algumas trocas. Restava ao italiano tentar pelo menos confirmar seus serviços, o que nem isso foi possível, já que outras 2 quebras vieram e o placar de 6/1 veio em 33 minutos.

Na próxima rodada, Rafa terá o búlgaro Grigor Dimitrov pela frente, que bateu o americano Sam Querrey também em sets diretos. Eles já se enfrentaram na semana passada, no ATP 500 de Pequim, na semfinal do torneio, cujo título ficou com Nadal.