Em mais de 3h, Venus derrota Ostapenko e ganha sobrevida no WTA Finals

A segunda rodada do Grupo Branco do WTA Finals de 2017 ocorreu nesta terça-feira (24). Depois de ter perdido em sua estreia para a tcheca Karolina Pliskova por dois sets a zero, a tenista norte-americana Venus Williams recuperou-se na segunda rodada e ainda tem chances de classificação para a próxima fase.

Nesta terça, ex-número um do mundo venceu a jovem letã Jelena Ostapenko - cabeça de chave número sete - por dois sets a um, com parciais de 7/5 6/7 e 7/5, em três horas e 15 minutos em quadra.

Com a vitória, Venus ainda pode avançar às semifinais da competição. Para isso, basta vencer a espanhola Garbine Muguruza na próxima rodada - em um jogo que se tornou um confronto direto. Na outra partida do grupo, a líder Karolina Pliskova encara a eliminada e campeã de Roland Garros, Ostapenko.

Confira o resumo da partida

Desde o princípio, o jogo foi marcado por um grande equilíbrio: logo nos dois primeiros games, duas quebras de serviço. A primeira a abrir vantagem foi Ostapenko, que fez 5/3. No entanto, logo na sequência, o empate voltou ao placar. Quando sacava para levar a decisão para o tiebreak, a letã não resistiu: depois de 57 minutos, Venus vencia o primeiro set.

O mesmo cenário persistiu na segunda parcial: depois de dois breaks para cada lado, o set seguia parelho. No 5/4, a norte-americana pressionou a adversária e chegou a ter um match point. Elevando seu nível de jogo, Jelena salvou e confirmou seu saque. Ganhando confiança, a decisão foi para o tiebreak. Esse teve domínio da tenista da Letônia, que venceu por 7/3.

No terceiro e decisivo set, a instabilidade das jogadoras persistiu: depois de seis quebras consecutivas, o placar marcava 4/4. Depois de cada tenista, enfim, confirmar seu serviço, no momento crucial, Ostapenko não foi capaz de resistir à pressão: depois de três horas e 15 minutos, Williams fechava a partida com outro 7/5.

