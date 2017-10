Monteiro bate holandês e classifica-se às quartas de final do Challenger de Suzhou

Para quebrar uma sequência de maus resultados, Thiago Monteiro vai bem até agora no Challenger de Suzhou, na China. Após uma difícil primeira rodada contra Fajing Sun, ele conseguiu bater o holandês Miliaan Niesten por 6/3 e 6/2 após 1h06 de jogo. Essa foi a primeira vez que enfrentou o adversário na carreira.

Desconhecido do público geral, Niesten tem 29 anos e é atualmente o número 856 do ranking, e entrou no torneio através do qualifying. Já Monteiro é atualmente o 134° colocado e com essa vitória já alcança pontuação suficiente para ser 130°, mas ainda dependendo de resultados paralelos.

Na próxima rodada, o brasileiro terá pela frente o chinês Ze Zhang, atual 221° do ranking. Curiosamente, o único confronto entre eles foi justamente na semana passada, quando Thiago venceu em Ningbo, por 4/6, 7/6 (4) e 6/4.

O jogo

Jogando na segunda rodada de Challenger pela primeira vez no ano, Niesten sabia que não tinha nada a perder, e tentou atacar Monteiro desde o começo da partida, agredindo principalmente no segundo serviço do cearense.

Mesmo perdendo muitos pontos com o segundo serviço, Thiago esteve sólido com o primeiro e utilizou seu forehand para atacar o adversário e forçar muitos erros, que lhe proporcionaram três break points na parcial.

O brasileiro quebrou nas três chances e, apesar de ter sido quebrado uma vez pelo holandês, não iria perder o set de jeito nenhum. 6/3 e liderança no jogo.

Na segunda parcial, Monteiro foi devastador: teve aproveitamentos de 86 e 83% de pontos vencidos em seu primeiro e segundo serviços, enquanto passava por cima do segundo saque do adversário, vencendo sete de nove pontos assim disputados.

Thiago salvou duas chances de quebra do adversário e novamente foi preciso e oportunista para conseguir dois breaks acima e garantir-se nas quartas de final com vitória por 6/2 na segunda parcial.