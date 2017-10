ATP de Basel: Federer atropela, cabeças de chave avançam; quartas de final estão definidas

(Foto: Fabrice Coffrini/AFP/Getty Images)

As quartas de final do ATP 500 de Basel estão definidas. Nesta quarta-feira (26), as últimas partidas pelas oitavas foram realizadas, com alguns dos principais cabeças de chave entrando em quadra e confirmando o favoritismo.

Heptacampeão em sua terra natal, Roger Federer mais uma vez atropelou. Com nova performance de altíssimo nível, o suíço simplesmente não deu chances para seu adversário, o francês Benoit Paire. Com duas quebras em cada set, o principal favorito ao título em Basel fechou a partida em 6/1 e 6/3, mesmas parciais de sua estreia contra o jovem norte-americano Frances Tiafoe.

Outro tenista bem cotado para o título é Juan Martín Del Potro. Vivendo um grande ano, Del Potro continua vivo na luta por uma vaga no ATP Finals. Cirúrgico, o argentino conseguiu uma quebra em cada set para a fechar a partida por 6/4 e 6/4 contra o francês Julian Benneteau.

(Foto: David Emm/Action Plus via Getty Images)

Diferentemente de Federer e Del Potro, o cabeça de chave número 2 do torneio, Marin Cilic, não teve vida fácil nesta quarta. Contra seu compatriota, o jovem Borna Coric, Cilic suou, perdeu set, mas conseguiu avançar, após quase 2h de confronto: 6/3 3/6 e 6/3.

Cabeça de chave número 3, o belga David Goffin não teve maiores problemas para eliminar o sul-coreano Chung Hyeon: 2 sets a 0, parciais de 6/4 e 6/1. Jack Sock [5] e Roberto Bautista Agut [6] também confirmaram o favoritismo e eliminaram, respectivamente, o holandês Robin Haase e o norte-americano Ryan Harrison.

A grande surpresa entre os quadrifinalistas é o húngaro Márton Fucsovics, número 100 do ranking da ATP. Após furar o quali e vencer Jared Donaldson na estreia pela chave principal, Fucsovics encarou, nas oitavas, o argentino Leonardo Mayer. Com 3/0 contra, Mayer sentiu problemas físicos e abandonou a partida.

Denis Shapovalov e Adrian Mannarino encerraram a programação desta quarta, duelando pela última vaga nas quartas. Em partida dura, o francês conseguiu bater a jovem promessa canadense, após sair perdendo: 2 sets a 1, parciais de 4/6 6/1 e 6/2.

(Foto: David Emm/Action Plus via Getty Images)

Confrontos de quartas de final: