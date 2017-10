Demoliner conta com desistência e é finalista do ATP 500 de Viena

Depois da surpreendente vitória nas quartas de final do ATP 500 de Viena, na Áustria, sobre os irmãos gêmeos norte-americanos Bob e Mike Bryan, a dupla composta pelo brasileiro Marcelo Demoliner e Sam Querrey dos Estados Unidos segue em grande fase: com a desistência de seus adversários - Oliver Marach da Áustria e Mate Pavic da Croácia - a parceria está classificada à final da competição.

Os adversários da parceria brasileira-norte-americana na decisão vem do confronto entre o indiano Rohan Bopanna e o uruguaio Pablo Cuevas e a dupla composta pelo francês Lucas Pouille e o russo Karen Kachanov.

Esta será a maior final na carreira do tenista gaúcho. Somente nesta temporada, o Marcelo - jogando ao lado do neozelandês Marcus Daniell - perdeu na decisão do Brasil Open, o ATP 250 de São Paulo, para os brasileiros Rogério Dutra Silva e André Sá.

Mais recentemente, foi derrotado na final do ATP 250 de Lyon, na França, para o argentino Andres Molteni e o canadense Adil Shamasdin. Já no começo do mês, foi finalista do ATP 250 de Chengdu, na China, perdendo para Jonathan Erlich de Israel e Aisam Ul Haq Qureshi do Paquistão por dois sets a zero, com parciais de 6/3 e 7/6, em uma hora e 31 minutos.

Com o bom resultado nesta semana, Demo sobe 255 pontos no ranking mundial e atingirá seu melhor resultado na próxima segunda-feira (30): o de número 35 do mundo, com 1955 pontos.

"Não era como eu queria, mas faz parte do jogo, às vezes não é da melhor forma que queria, mas ganhamos duas grandes partidas aqui de duplas bem conceituadas, uma melhor da história. Estamos jogando bem, entrosamento cada vez mais fácil, não é fácil entrosar em só dois jogos, mas está dando certo, Querrey é um cara bem legal fora da quadra e sua equipe está me ajudando bastante aqui, estou feliz com a final e vamos buscar o caneco no domingo" declarou o natural de Caxias do Sul.

