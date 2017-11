Em confronto brasileiro, Melo leva a melhor sobre Soares e vai à final em Paris

Neste sábado (04), ocorreram as partidas válidas pela fase de semifinal do Masters 1000 de Paris, na França. Dupla cabeça de chave número dois do torneio, Marcelo Melo e Lukasz Kubot enfrentaram a parceria composta pelo brasileiro Bruno Soares e o escocês Jamie Murray - cabeça de chave número cinco.

Depois de uma hora e 11 minutos, a parceria do Brasil e da Polônia saiu vencedora por dois sets a zero, com parciais de 6/4 e 6/2.

Com a vitória, os campeões de Wimbledon garantiram vaga em mais uma final em 2017. Esta será a 50ª final de torneios do circuito da ATP na carreira do natural de Belo Horizonte, sendo a nona apenas nesta temporada: foi campeão de Wimbledon, dos Masters 1000 de Miami e Madri, do ATP 500 de Halle e do ATP 250 de S'Hertogenbosch. Além de ter sido vice em Indian Wells, Washington e Xangai.

Na decisão que ocorre neste domingo (05), Marcelo e Lukasz esperam os vencedores do confronto entre a dupla cabeça de chave número seis - Jean Julian Rojer da Holanda e Horia Tecau da Romênia - e os cabeças de chave número sete: Ivan Dodig da Croácia e Marcel Granollers da Espanha.

"Poderíamos ter dificultado mais a vida deles, mas não conseguimos. A gente vem em um ritmo bom desde a Ásia com a final em Tóquio, semi em Xangai, semi aqui em Paris e agora vamos descansar e nos preparar para Londres que é um torneio muito especial" lamentou Soares, depois da derrota.

Kubot será número um do mundo

Com os pontos conquistados nesta semana, o polonês Lukasz Kubot garantiu o posto de líder do ranking da ATP na próxima segunda-feira (06), com 8110 em caso de vice-campeonato e 8510, em caso de título. Já Marcelo será o vice-líder mundial, com 90 pontos a menos que seu parceiro.

