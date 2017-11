Surpresa do torneio, Chung vence Rublev e conquista primeira edição do Next Gen ATP Finals

Na tarde deste sábado (11), o Next Gen ATP Finals conheceu o seu primeiro campeão. De um lado, o principal cabeça de chave, Andrey Rublev. Do outro, a maior surpresa do torneio, o sul-coreano Hyeon Chung.

Na segunda rodada da fase de grupos, os dois tenistas já haviam se enfrentado. Na ocasião, o sul-coreano levou a melhor por 3 sets a 0, sem dar nenhuma chance ao russo. Na final, o panorama não foi muito diferente. Apesar de sair perdendo, Chung mostrou grande poder de reação e bateu o favorito Rublev, de virada, por 3 sets a 1, parciais de 3/4, 4/3, 4/2 e 4/2, em quase 2h de jogo.

Além de consagrar-se como primeiro campeão da história do torneio, o tenista oriental conquistou o primeiro título nível ATP de sua carreira. Com 21 anos, Hyeon Chung pôs fim em uma 'seca' que já durava 14 anos: o último sul-coreano a erguer um troféu de simples na ATP havia sido Hyung-Taik Lee, em 2003.

Resumo da partida

(Foto: Emilio Andreoli/Getty Images)

O primeiro set foi o mais equilibrado do jogo e o único sem quebras. Rublev chegou a ter cinco break points a favor, mas não conseguiu quebrar seu adversário. Os dois tenistas confirmaram seus games de saque e levaram a parcial para o tiebreak. Pela vantagem mínima, Rublev fechou em 4/3, com 7-5 no desempate.

Vivendo bom momento na partida, o russo começou o segundo set quebrando o saque de seu rival, e rapidamente abriu boa vantagem de 2/0. Sem desistir, Chung devolveu a quebra quando Rublev sacava pro set, e mais uma parcial se encaminhou para o tiebreak. Desta vez, o sul-coreano dominou os pontos, vencendo por 7-2 e igualando a partida em 1 a 1.

A vitória de virada no segundo set mudou completamente o 'momentum' da partida. Bem mais solto em quadra, Chung passou a dominar as ações e controlar o rumo do jogo. O sul-coreano conseguiu uma quebra precoce e encaminhou a vitória no set. Rublev chegou a reagir e devolveu o break, mas sucumbiu à pressão e foi quebrado novamente, perdendo o set por 4/2 e levando a virada.

Comandando o placar pela primeira vez no jogo, Hyeon Chung jogou um quarto set praticamente impecável. O tenista de 21 anos precisou de apenas uma quebra para vencer o set em novo 4/2, fechando a partida em 3 sets a 1 e conquistando o primeiro título ATP de sua carreira.