Um adeus e obrigado de coração: a carta de despedida de Toni Nadal

(Foto: Getty Images)

Esportes e vidas são marcados por trajetórias vitoriosas e inspiradoras, e no tênis não é diferente. Na quadra há apenas um jogador, mas por trás dele vive uma equipe que trabalha incessantemente. E por trás do segundo maior jogador da história do esporte, havia um tio que fez de tudo para alcançar o sucesso: Toni Nadal.

Antonio Nadal Homar é o treinador mais vitorioso da história do tênis. Treinou o sobrinho Rafael desde 1990, e juntos conquistaram 94 títulos no tênis profissional. São eles:

TÍTULOS DE SIMPLES COM RAFAEL NADAL

Grand Slams: 16

Masters 1000: 30

Jogos Olímpicos: 1

ATP 500: 19

ATP 250: 9

Challenger: 2

Futures: 6



TÍTULOS DE DUPLAS COM RAFAEL NADAL

Masters 1000: 3

Jogos Olímpicos: 1

ATP 500: 1

ATP 250: 6

Com um estilo de vida simples, Toni sempre foi quem puxou o sobrinho. Em sua autobiografia, Rafael conta que enquanto todos comemoravam um de seus primeiros títulos como juvenil, o tio dizia que não adiantava comemorar, pois nenhum dos anteriores campeões do torneio havia virado profissional. Ele sempre pesquisou e fez o trabalho muito bem feito, de todas as maneiras.

Ao jornal El País, Toni Nadal deixou suas últimas palavras aos fãs de tênis. Confira:

Carta de despedida

"O ATP Finals na última semana foi o evento final da minha trajetória como treinador do meu sobrinho Rafael. Dou por concluída uma etapa que começou quando o filho do meu irmão Sebastián entrou em quadra pela primeira vez, com apenas três anos de idade. Hoje saio de sua trajetória mas continuo traçando meu caminho. Seguirei vinculado ao tênis porque meu amor por esse esporte segue intacto.

Desde o começo da trajetória do meu sobrinho tentei desenvolver nele um caráter forte e resolutivo para poder enfrentar as dificuldades do tênis e da vida em geral, pois há um denominador comum nesta relação.

Eu fui mais irritante do que gentil e mais exigente do que desleixado. Procurei sempre lhe mostrar a insatisfação do que o prazer e também deixar com ele a responsabilidade de lidar com isso. Como disse Francisco de Quevedo: "quem espera na vida que tudo será de seu agrado, irá se desapontar muito". Nunca facilitei nada para Rafael.

Tive sorte de conviver nesta geração de grandes jogadores, mas sempre tentei defender os interesses meus e do meu atleta, o que nunca me impediu de ver as coisas por uma perspectiva imparcial. Entendo que a rivalidade não deve ultrapassar as linhas da quadra, e isso me permitiu apreciar, respeitar e aprender com os demais.

Vivemos em uma sociedade onde o fanatismo é dominante, tanto na política quanto no resto dos campos, e isso nos faz pensar apenas no nosso ponto de vista e desprezar, subestimar e até mesmo odiar quem pensa ou sente diferente de nós. O meu apoio ao FC Barcelona no campo não me faz exaltar todas as suas performances e não me faz dizer que o Real Madrid não joga bom futebol. Eu acho que seria bom começar a moderar nossas paixões no campo de esportes e estendê-lo a todos os outros.

Chegou a hora de olhar para trás e reconhecer e agradecer tudo o que essa profissão me deu. Minha gratidão é dirigida a muitas pessoas mais ou menos anônimas que me acompanharam nesta viagem por muitos anos.

Eu particularmente quero apontar os membros da equipe que começaram a crescer com a chegada de Carlos Costa, em primeiro lugar, e com a incorporação de todos os outros, a quem eu sei que não preciso nomear um a um. Agradeço a todos por sua dedicação, compromisso, bom trabalho e, pelo menos, sua amizade. A convivência com eles me enriqueceu enormemente como profissional e, claro, como pessoa. Gostaria também de expressar minha gratidão à família Fluxà por ter querido juntar meu nome à Iberostar, uma empresa familiar e um exemplo balear de valores humanos e de prestígio dentro do setor hoteleiro.

Para todos os jornalistas estrangeiros e, acima de tudo, jornalistas espanhóis, que mostraram tanto o rigor quanto o respeito pela figura do meu sobrinho e, por extensão, à minha. Eles não caíram na prática de perda de prestígio quando as coisas se tornaram complicadas para Rafael. Sentimos muito mais o encorajamento e a compreensão por parte da mídia de que a intenção de fazer lenha da árvore caída quando passamos por crises no jogo ou quando sofremos lesões.

Para os fãs que se deslocaram para os diferentes torneios e compraram ingressos, que interromperam suas vidas para assistir aos jogos noturnos, que apoiaram, aplaudiram e ficaram entusiasmados com as vitórias ou derrotas de Rafael. Seu apoio e carinho o ajudaram a levantar muitas taças e minha gratidão, portanto, é imensa.

Finalmente, e de uma forma muito especial, devo reconhecer e agradecer muito, a pessoa mais responsável pela minha sorte: meu sobrinho Rafael. O relacionamento com ele sempre foi inusitadamente fácil dentro do mundo em que nos movemos. Graças à sua educação, respeito e paixão, consegui desdobrar o meu modo de entender esta profissão. Graças a ele, vivi experiências que superaram todos os meus sonhos como treinador. Viajei ao seu lado para lugares incríveis e encontrei pessoas relevantes e interessantes de vários campos. Hoje me sinto muito apreciado e amado porque sua pessoa aumentou muito a minha, mais do que eu mereço.

Antonio Muñoz Molina disse uma vez que "Nós pensamos que as pessoas estavam lá porque são muito capazes e inteligentes; quando, na realidade, muitas vezes é o contrário. Enquanto estão lá em cima, acreditamos que eles são muito capazes e inteligentes".

Eu deixo você com essa ideia, pois quero evitar qualquer supervalorização da minha pessoa e eu volto agora a ficar com meus queridos alunos em Manacor. Obrigado de coração e até sempre."