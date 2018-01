Kerber é campeã do WTA de Sidney após sua nona vitória consecutiva no ano

Angelique Kerber (#22) começou voando na temporada 2018. Das nove partidas de simples disputadas foram nove vitórias conquistadas, e neste sábado (13) veio o primeiro título do ano.

A alemã superou a australiana Ashleigh Barty (#19) com um duplo 6-4, em 1h13, na decisão do WTA International de Sidney e garantiu seu 11º título da carreira. Desde o US Open 2016, Kerber não vencia uma competição.

"Estou jogando um Tênis fantástico novamente e estou me sentindo muito bem com isso" - Angelique Kerber Barty tinha o favoritismo por sua posição no ranking e pela torcida a seu favor, entretanto, foi Kerber quem se manteve a frente durante todo o jogo. As ameaças ao saque da australiana começaram já no primeiro game e a quebra não demorou a vir no quinto (3-2). A alemã não voltou a ser pressionada e confirmou a vitória na parcial.

O cenário se repetiu no segundo set com Kerber pressionando e conquistando uma quebra já no primeiro game. Porém, Barty respondeu rapidamente a devolvendo em seguida e se igualando à alemã. A ex-número um voltou a frente na parcial com mais uma quebra no sétimo game (4-3) e não a perdeu mais, selando a partida com mais um 6-4 e garantindo o título para si.

Australian Open 2018

Foto: Australian Open/Facebook

Se o ano de 2017 não foi dos melhores, Kerber pode afirmar que reencontrou o caminho das vitórias em 2018. Campeã do Australian Open 2016, a alemã certamente pretender repetir este resultado neste ano e está confiante para isso. A ex-número um do mundo estreia contra sua compatriota Anna-Lena Friedsam (#507).

Quanto à Barty, a jovem de apenas 21 anos vê as esperanças australianas depositadas nela, a tenista número um da casa. Após um ótimo 2017, que a fez saltar da 271ª posição para a 17ª, espera-se um bom desempenho de Ashleigh neste Australian Open. Ela enfrentará na primeira rodada a bielorrussa Aryna Sabalenka (#96).

